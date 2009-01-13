T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Şeker hastalarına müjde

Belçika’nın başkenti Brüksel’de sona eren Avrupa Üroloji Kongresi’nde (ESSM) açıklanan araştırmalar şeker hastalarına umut verdi.

13 Ocak 2009 02:00

Belçika’nın başkenti Brüksel’de sona eren Avrupa Üroloji Kongresi’nde (ESSM) açıklanan araştırmalar şeker hastalarına umut verdi.

Medikal Teknik dergisinde yayımlanan habere göre; kongrede bir sunum yapan ESSM Başkanı Prof. Dr. Ian Eardley, yaş faktörü göz önüne alınmaksızın tüm diyabetik hastaların neredeyse yarısında sertleşme bozukluğunun saptandığını ve aynı şekilde yaşın ilerlemesi ile birlikte özellikle ciddi sertleşme bozukluğunun büyük artışlar gösterdiğini belirtiyor.

Prof. Dr. Eardley, “Dünyada son 10 yılda geliştirilen ilaçların diyabetli hastalar üzerinde olumlu etkisi olduğu biliniyor. Özellikle yeni nesil sertleşme ilacı Levitra’nın bu hastalar üzerindeki etkisi oldukça cesaret verici. Etki hızı ve süresi ile birbirinden ayrılan bu ilaçlar, diyabetik sertleşme sorununda olumlu sonuç veriyor. Bu kongrede cinsellikle ilgili yapılan geniş kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarını açıklıyoruz. Çalışma, sertleşme sorununu giderici ilaçlar arasındaki farkları anlayabilmemiz açısından atılmış çok önemli bir adımdır. Levitra’nın sertleşme sorunu olan hastalar üzerindeki etkinliğinin diğerlerine göre daha fazla olduğu gördük” dedi.

Rakamlar Ürkütücü

Amerikan Üroloji Derneği verilerine göre 2025 yılında tüm dünyada 322 milyon erkeğin diyabet, hipertansiyon, stres ve obezite gibi çağımız hastalıklarından dolayı cinsel yaşamlarında sorun olabileceği belirtiliyor. Bu hastalıklardan en çok etkilenecek olan kesim ise şeker hastalığı ile karşı karşıya olanlar. Çünkü cinsel sorunu olan erkelerin en az yüzde 50’si diyabet yüzünden tehlike ile karşı karşıya.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24