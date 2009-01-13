Şeker hastalarına müjde

Belçika’nın başkenti Brüksel’de sona eren Avrupa Üroloji Kongresi’nde (ESSM) açıklanan araştırmalar şeker hastalarına umut verdi.



Medikal Teknik dergisinde yayımlanan habere göre; kongrede bir sunum yapan ESSM Başkanı Prof. Dr. Ian Eardley, yaş faktörü göz önüne alınmaksızın tüm diyabetik hastaların neredeyse yarısında sertleşme bozukluğunun saptandığını ve aynı şekilde yaşın ilerlemesi ile birlikte özellikle ciddi sertleşme bozukluğunun büyük artışlar gösterdiğini belirtiyor.



Prof. Dr. Eardley, “Dünyada son 10 yılda geliştirilen ilaçların diyabetli hastalar üzerinde olumlu etkisi olduğu biliniyor. Özellikle yeni nesil sertleşme ilacı Levitra’nın bu hastalar üzerindeki etkisi oldukça cesaret verici. Etki hızı ve süresi ile birbirinden ayrılan bu ilaçlar, diyabetik sertleşme sorununda olumlu sonuç veriyor. Bu kongrede cinsellikle ilgili yapılan geniş kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarını açıklıyoruz. Çalışma, sertleşme sorununu giderici ilaçlar arasındaki farkları anlayabilmemiz açısından atılmış çok önemli bir adımdır. Levitra’nın sertleşme sorunu olan hastalar üzerindeki etkinliğinin diğerlerine göre daha fazla olduğu gördük” dedi.



Rakamlar Ürkütücü



Amerikan Üroloji Derneği verilerine göre 2025 yılında tüm dünyada 322 milyon erkeğin diyabet, hipertansiyon, stres ve obezite gibi çağımız hastalıklarından dolayı cinsel yaşamlarında sorun olabileceği belirtiliyor. Bu hastalıklardan en çok etkilenecek olan kesim ise şeker hastalığı ile karşı karşıya olanlar. Çünkü cinsel sorunu olan erkelerin en az yüzde 50’si diyabet yüzünden tehlike ile karşı karşıya.

