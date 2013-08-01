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Yaşam

Şeker hastalarına erken emeklilik kolaylığı

Yeni düzenleme, malulen emeklilikte kapsamı genişletiyor. Düzenlemede bazı kronik hastalıklar da maluliyet kapsamına giriyor

01 Ağustos 2013 14:58

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hazırladığı yeni düzenlemeyle birlikte diyabet, tüberküloz ve sara gibi hastalıklar da malulen emeklilik kapsamına alınacak.

Yeni düzenleme, malulen emeklilikte kapsamı genişletiyor. Düzenlemede bazı kronik hastalıklar da maluliyet kapsamına giriyor.

Bu çerçevede şeker, tüberküloz ve sara gibi hastalıklar da malullük tanımına girecek.

Böbrek hastalarının şikayetlerine yol açan nakil sonrası maluliyetin sona ermesi durumu da ortadan kaldırılıyor.

Diğer organ nakillerinde de malulen emeklilik hakkı sağlanması öngörülüyor.

 

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