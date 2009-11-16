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Sağlık

Şeker hastalarına 'adacık' müjdesi!

Akdeniz Üniversitesi, şeker hastalarının bir süre insülinsiz yaşamasını sağlayan 'adacık naklini' gen çalışmasıyla geliştirdi.

16 Kasım 2009 02:00

Akdeniz Üniversitesi ekibi, şeker hastalarının bir süre insülinsiz yaşamasını sağlayan 'adacık naklini' gen çalışmasıyla geliştirdi.

Türk bilim adamı Salih Şanlıoğlu ve ekibinin, şeker hastalarının birkaç yıl bile olsa insülin enjeksiyonu olmadan yaşamalarına olanak sağlayan ‘adacık naklini’ gen tedavisiyle geliştiren araştırması, ABD’de ‘Human Gene Therapy’ dergisine kapak oldu.

Akdeniz Üniversitesi Gen Tedavi Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Şanlıoğlu ve ekibi, yaklaşık 250 milyon diyabetli hastanın 25 milyonunu oluşturan insüline bağımlı (Tip 1) diyabet hastasının birkaç yıl da olsa insülin enjeksiyonsuz yaşamalarına olanak sağlayan ‘adacık nakli’nin, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanmadan başarıya ulaşması için deneysel gen ve hücre tedavi metodu geliştirdi. Şanlıoğlu, insülin bağımlısı şeker hastalığının tedavisinde pankreas organ nakline alternatif olarak geliştirilen yöntemin ‘adacık nakli’ olduğunu açıkladı. Bu yöntemle hastaların karaciğerlerine, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlarla birlikte ölmüş vericilerden alınan pankreas hücreleri naklediliyor. Pankreas dokusundaki beta hücresi adacıkları da insülin üreterek hastanın bu enzimi dışarıdan almasına gerek bırakmıyor.

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