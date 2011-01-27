Şeker hastaları için karar günü

T24 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, diyabet hastalarının kullandıkları şeker ölçüm çubuklarının bedelinin karşılanması konusunda üç büyük firmayla bugün yapılacak toplantının ardından Sağlık Uygulama Tebliği'nde yeniden düzenleme yapılacağını ve fiyatların yeniden belirleneceğini bildirdi.



Zararsız, Bilkent Otel'de düzenlenen Kayıtlı İstihdamı Teşvik İçin Teknik Destek Projesi açılış konferansında yaptığı konuşmanın ardından, gazetecilerle bir araya geldi.



Gazetecilerin şeker ölçüm çubuklarının bedelinin karşılanmasına ilişkin soruları üzerine Zararsız, SGK artık bu cihazları karşılamıyormuş gibi bir hava estirildiğini, bunun doğru olmadığını söyledi.



Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma kararına kadar her bir cihaz için 55 kuruş ödendiğini anımsatan Zararsız, söz konusu fiyatı tek başına belirlemediklerini vurguladı.



Zararsız, uygulamanın kesintisiz sürmesi için vatandaşların bedelini kendilerinin ödedikleri ilaçların faturalarını getirerek SGK'dan belirlenen ücreti alabileceklerini dile getirdi.



Türkiye'de bu konuda 3 büyük firma bulunduğunu belirten Zararsız, ''Firmalarla bugün yapılacak toplantının ardından Sağlık Uygulama Tebliği yeniden düzenlenerek sıkıntı ortadan kaldırılacak'' dedi.



Zararsız, bir soru üzerine, bugünkü toplantıda büyük ihtimalle bir anlaşma olacağını, olmaması halinde gerekli çalışmayı yaparak yeni bir çözüm geliştirebileceklerini ifade etti.



Danıştayın 55 kuruşu yetersiz bulması nedeniyle yeniden belirlenecek miktarın bu rakamın üzerinde olabileceğini dile getiren Zararsız, ''Sosyal devlet bir vatandaşın sağlık alanındaki bütün giderlerini son kuruşuna kadar karşılamak zorunda mı? Hele hele üretilen hizmet 15-75 kuruş arasında değişiyorsa, kişi 15 kuruşluk malı aldığında da 75 kuruşluk malı aldığında da tamamının devlet tarafından ödenmesi ne kadar doğru? Önemli olan ortalamayı bulmaktır'' diye konuştu.



Sağlık giderlerine yapılan destek konusunda makul olanı bulmanın, ortalamayı yakalamanın önemli olduğunu dile getiren Zararsız, ''Bizim ilave harcadığımız her bir kuruş, bugün sayısı 16 milyona ulaştığı için sevindiğimiz aktif sigortalıların primlerinden karşılanıyor. Sosyal güvenlik olayı günlük değildir. Düşünmek zorunda olduğumuz vade 20-25 yıldır. Bu nedenle sürdürülebilir bir sistem oturtmaya çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.





