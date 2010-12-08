-ŞEKER FİYATLARI DÜŞMEYECEK ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Uluslararası Şeker Örgütü'nün (ISO), bu ay başında Londra'da yapılan yıllık toplantısındaki değerlendirmelere göre, rekor düzeye ulaşan şeker fiyatlarında kısa dönemde büyük düşüş beklenmiyor. ISO'nun her yıl Kasım ayında Londra'da yapılan yıllık toplantısı, bu yıl 29 Kasım–3 Aralık günleri arasında gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye adına Şeker Kurulu Başkanı Mehmet Azmi Aksu, kurulun Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı temsilen üyesi Hacı Mehmet Sönmez ve Şeker Kurumu Genel Sekreteri M. Jale Leblebici katıldı. ISO toplantısına ilişkin Şeker Kurumu'nun internet sitesinde yer alan değerlendirmeye göre, toplantıda, dünya genelinde şeker maliyetlerindeki artışlara ve kurlardaki değişikliklere bağlı olarak yurtiçi şeker fiyatlarında artış olduğuna dikkat çekildi. Rusya, Çin ve hatta dünyanın en büyük şeker üreticisi Brezilya'da iç fiyatlar rekor seviyelere çıktı. Brezilya'da iç fiyatlar, 882 dolar/ton ile 900 dolara yaklaştı. Şeker ihracatında açık ara ile önde olan Brezilya, hala en rekabetçi ülke konumunda, ancak diğer ülkelere göre kar marjı azaldı. ABD'de iç fiyatlar, 1200 dolar/tona yükseldi. AB'de reform sonrasındaki fiyatlar, dünya borsa fiyatlarının altında kaldı. Dünya şeker borsa fiyatlarında kısa dönemde çok büyük düşüşler beklenmiyor. Şeker Kurulu'nun toplantıya ilişkin duyurusuna göre, ISO toplantılarının ilk günü, 29 Kasım'da, 21. Dünya Pancar ve Kamış Üreticileri Birliği (WABCG) ile ISO'nun İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Pancar ve Kamış Üreticileri Birliği üyesi ülkeler ile ISO üyesi ülkelerin katıldığı toplantıda, katılımcı ülkelerin, kendi ülkelerindeki pancar veya kamış üretiminin durumu, çeşitli ülkelerin hammadde üreticilerinden temsilcilerin, çok taraflı ve ikili ticaret anlaşmaları, etanol piyasalarının durumu, yakıt ve gıda amaçlı kamış ve pancar üretiminin arazi kullanımında yaratacağı değişiklikler, ISO ekonomistlerinin, şeker piyasasında geleceğe yönelik tahminleri, ülkelerin kur değişkenliklerinin şeker piyasasına etkileri, etanol piyasasının yönelimleri hakkında bilgi ve görüşleri katılımcılar ile paylaşıldı ve tartışıldı. 30 Kasım–1 Aralık günlerinde ise, üye ülke delegasyonlarının yanı sıra dünyada şeker ve etanol sektöründe doğrudan ve dolaylı olarak faaliyet gösteren şirket temsilcilerinin de büyük ilgi gösterdiği, ''Şeker ve Biyoenerji'' konulu 19. ISO Semineri gerçekleştirildi. Seminerde, dünyanın önemli şeker üreticileri Brezilya, Hindistan, AB, ABD, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerde geleceğe yönelik perspektifler ile dünya şeker ve etanol durumu, ikili çok taraflı ekonomik anlaşmaların etkileri gibi konular sunuldu ve sunulan konular çeşitli ülkelerin temsilcileri ile tartışıldı. Seminerde, Pankobirlik Başkanı ve Konya Şeker Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk tarafından ''Türkiye'de Şekerin Geleceği-AB'nin Genişlemesi veya Diğer Seçenekler'' başlıklı bir sunum yapıldı. Sadece ISO resmi delegelerinin katıldığı, 2 Aralık'ta yapılan ISO'nun Piyasa Değerlendirme, Tüketim ve İstatistik Komitesi'nin (MECAS) toplantısında, ISO ekonomistlerinin üye ülkelerden talep ettikleri verilerin derlenmesi ve yorumlanmasıyla elde edilen çalışmalarının sonuçları, katılımcıların bilgisine sunuldu. ''Dünya şeker piyasasının ve yan ürünlerinin ülkeler bazında ve dünya genelindeki durumu, 2020 Dünya şeker talebi projeksiyonları, şekerin endüstriyel ve doğrudan tüketimi, şeker ve etanol fiyatları'' genel başlıkları altında yapılan sunumlarda, dünya genelinde şeker maliyetlerindeki artışlara ve kurlardaki değişikliklere bağlı olarak yurt içi şeker fiyatlarında artış olduğuna dikkat çekildi. Rusya, Çin ve hatta dünyanın en büyük şeker üreticisi Brezilya'da iç fiyatların rekor seviyelere çıktığı, Brezilya'da iç fiyatların 900 dolar/tona yaklaştığı (882 dolar/ton), şeker ihracatında açık ara ile önde olan Brezilya'nın hala en rekabetçi ülke olduğu ancak diğer ülkelere göre kar marjının azalmakta olduğu, ABD'de iç fiyatların 1200 dolar/tona yükseldiği, AB'de reform sonrasındaki fiyatların, dünya borsa fiyatlarının altında kaldığı, Dünya şeker borsa fiyatlarında kısa dönemde çok büyük düşüşlerin beklenmediği belirtildi.