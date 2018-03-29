"Şeker fabrikasına atanan kayyım bambu bornoz seti istedi" iddiası

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni bir yıl içinde seçime götürmek için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından görevlendirilen üç memura, misafirhanede kalmayı kabul etmeyince üç ayrı daire tutulduğu iddia edildi. Kayyım olarak atanan memurların kalacağı evlere alınan eşyalar 51 bin lira tuttuğu, eşyaların içinde lüks sınıfına giren bambu püsküllü havlu, bambu bornoz setinin bulunduğu öne sürüldü.

Milli gazetede yer alan haberde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi’ne görevlendirilen üç memur, kendilerini kooperatif yönetimine kayyım olarak atandırttığı kaydedildi.

Haberde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni bir yıl içinde seçime götürmesi için Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özgün, ziraat mühendisi Zahide Birsen Çapanoğlu ve M. Ali Korkmaz’ı geçtiğimiz yıl görevlendirdiği belirtildi. Ayrıca haberde Mayıs ayında göreve başlayan Tarım Bakanlığı görevlendirme heyeti, Kooperatif Yönetim Kurulu’na tanınan bütün yetkileri kullanmak üzere mahkemeye başvurarak kayyım olarak atanma talebinde bulunduklarına yer verildi.

Haberde, Amasya Ağır Ceza Mahkemesi, Tarım Bakanlığı görevlendirme heyetinin talebini haklı bulmayarak 29 Kasım’da kayyım talebini reddetti. Ancak Tarım Bakanlığı görevlendirme heyeti mahkemenin bu kararına itiraz etti. Yapılan itirazı da aynı mahkeme 10 gün içinde değerlendirerek, Tarım Bakanlığı görevlendirme heyetinin kayyım talebini 11 Aralık’ta kabul ettiği öne sürüldü.

İddiaya göre, Tarım Bakanlığı görevlendirme heyeti olarak atanan ancak Amasya Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ile kayyım olarak atanan üç isim, iddialara göre Amasya Şeker Fabrikası’na ait misafirhanede kalmak istemedi. Bu üç ismin kalması için üç ayrı daire kiralandı. Kiralanan bu dairelerin, dolap, muhtelif ev ve mutfak malzemeleri yorgan, banyo takımı, tül, polyester kumaş, mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi bütün ihtiyaçları Amasya Şeker Fabrikası tarafından karşılandı. Harcama kalemlerinin içinde bambu bornoz seti, bambu yorgan, kahve takımı, cezve, avize ve püsküllü havlu gibi kalemlerin bulunduğu öne sürüldü.

Haberde, Kayyım heyetinin kullanması için alınan eşyalara toplam 51 bin lira ödendiği eşyalar da misafirhaneye getirilmediği halde misafirhanenin demirbaş listesine eklendiği kaydedildi. Ayrıca haberde kayyım için yapılan harcamaların Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatçi’nin kararı ile yönetim kurulunun haberi olmadan yapıldığı iddia edildi.

"Yönetim kurulu bornoz ve çarşafların parasını istedi"

Bunun üzerine fabrika yönetim kurulu geçtiğimiz 22 Şubat’ta toplanarak, kayyım heyeti için böyle bir eşya alımı zorunlulukları bulunmadığı gerekçesiyle alınan bütün eşyaların misafirhane demirbaş listesinden çıkarılarak ödenen paranın kayyım heyetinden tahsil edilmesi yönünde karar aldı. Bunun için fabrika yönetimi, kooperatif yönetiminden hangi eşyaların kimler tarafından kullanıldığının tespit edilerek bildirilmesini istedi. Ancak kayyım heyetinin bulunduğu kooperatif yönetimi, fabrika yönetiminin bu talebine cevap vermedi. Kooperatif yönetimi cevap vermediği için de harcamaların ödenmesiyle ilgili yasal işlem başlatılamadı.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatçi, iddialara ilişkin olarak Milli gazeteye yaptığı açıklamada, eşyaların alındığını doğruladı. Ancak 51 bin liraya alınan eşyaların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından görevlendirilen kayyım heyetine değil, misafirhane için alındığını iddia eden Saatçi, bu eşyaların misafirhane dışında özel olarak kayyım heyeti tarafından neden kullanıldığı sorusuna ise cevap vermedi.