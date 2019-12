Şeker fabrikalarında özelleştirme durduruldu

T24 - Danıştay, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'ye (Türkşeker) ait Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba şeker fabrikalarının portföy C grubu olarak özelleştirilmesi için 8 Aralık 2009'da yapılan ihaleyi sonuçlandıran ihale komisyonu kararının yürütmesini durdurdu.



Yüksek Mahkeme ayrıca Elbistan, Elazığ, Erzincan ve Malatya şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin ''ihale şartları belgesi'' ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ihaleye çıkma kararının da yürütmesini durdurdu.



Şeker-İş Sendikası, Türkşeker'e ait Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba şeker fabrikalarının (portföy C) portföy grubu olarak bir bütün halinde satış yöntemi ''varlık satışı'' şeklinde uygulanmak suretiyle pazarlık usulü ile özelleştirilmek üzere 8 Aralık 2009 tarihinde yapılan ihaleyi sonuçlandıran ihale komisyonu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.



Sendika açtığı ayrı bir davada da, yine Türkşeker'e ait Elbistan, Elazığ, Erzincan ve Malatya şeker fabrikalarının (portföy B) portföy grubu olarak bir bütün halinde satış yöntemi ''varlık satışı'' şeklinde uygulanmak üzere pazarlık usulü ile özelleştirilmek üzere ihaleye çıkarılmasına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kararı ile bu karar ekinde yer alan ihale şartları belgesinin de iptali yürütmesinin durdurulması isteminde bulunmuştu.



Danıştay 13. Dairesi, her iki davada da yürütmeyi durdurma kararı verdi.



Daire, Türkşeker'e ait Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba şeker fabrikalarının portföy C grubu olarak özelleştirilmesi için 8 Aralık 2009'da yapılan ihaleyi sonuçlandıran ihale komisyonu kararının ve Elbistan, Elazığ, Erzincan ve Malatya şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin ''ihale şartları belgesi'' ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ihaleye çıkma kararının yürütmesini durdurdu.



Danıştay 13. Dairesi gerekçesinde, Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba şeker fabrikalarının bir bütün halinde portföy grubu olarak (Porföy C) özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı ve şartnamesinin yürütmesinin 15 Aralık 2009 tarihinde durdurulduğu hatırlatılarak, ihale ilanı ve şartnamesi hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararı gereği ''ihaleyi sonuçlandıran ihale komisyonu kararının hukuki dayanağının ortadan kalkmış'' olduğu vurgulandı.



Daire, iptal istemlerini ise daha sonra karara bağlayacak.