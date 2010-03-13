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Yaşam

Şeker almak isterken makinenin içinde kaldı

Avustralya’da iki yaşındaki Cohen Stone adlı bir çocuk, şeker makinesinin içinde mahsur kaldı.

13 Mart 2010 02:00

Şeker almak isterken makinenin içinde kaldıT24 - Avustralya’da iki yaşındaki Cohen Stone adlı bir çocuk, şeker makinesinin içinde mahsur kaldı.

Küçük çocuğu kurtarmak için annesi ve dükkândakiler seferber oldu. “Sadece iki dakikalığına gözden kayboldu. Başımı kaldırdığımda, oğlumu makinenin içinde gülümserken buldum” diyen anne Kyra Stone, çocuğunun içer-de havasız kalıp ölmesinden korkmuş. Oyuncakların düştüğü bölmeden tırmanan çocuğun bu kadar dar bir bölmeden nasıl geçtiği anlaşılamadı. Dükkân sahibi makinenin anahtarını bulamayanınca paniğe kapılan anne, çocuğun hava alabilmesi için mönüleri sallayarak içeriye hava göndermeye çalıştı. Susuz kalmaması için bir de su şişesi uzattı. Makineyi üreten firmadan yetkililerin gelmesiyle Cohen kurtarıldı ve anne rahat bir nefes aldı.

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