Şeker, alkol ve sigara kadar tehlikeli

T24 - California Üniversitesi'nden uzmanların geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir araştırma şekerin alkol ve sigara kadar zehirli olduğunu ortaya çıkardı.



ABD, California Universitesi'nden uzmanlarin gectigimiz gunlerde yaptigi bir aciklamaya gore seker sadece sismanlatmiyor ayrica fazla tuketildiginde kan basincini artiriyor ve karacigere zarar veriyor.



Gectigimiz 50 sene icinde tum dunyada seker tuketiminin üç kat arttigina dikkat ceken uzmanlar global obeziteye neden olan sekerin alkol ve sigara kadar zehirli oldugunu belirtti.



Dr. Claire Brindis konuyla ilgili olarak yaptigi aciklamada sunlari soyledi: 'Toplum seker'i sadece kalori olarak gormeye devam ettigi surece diger alanlarda verdigi zararlari cozemeyiz. Tuketene verdigi kalorinin otesinde seker zehirleyici bir maddedir'.





