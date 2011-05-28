-ŞEİHİTLER İÇİN İZMİR'DE TÖREN İZMİR (A.A) - 28.05.2011 - AK Parti'nin Muğla'da düzenlediği mitingden dönerken Milas yakınında geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden polis memurları için İzmir'de tören düzenlendi. İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan şehit polis memurları Ömür Nam ve Mustafa Tunç'un Türk Bayrağı'na sarılı tabutları, Konak Meydanı'ndaki İzmir Vilayet Binası önüne getirildi. Törene, şehit polis memuru Nam'ın babası İsmail Nam ile şehit polis memuru Tunç'un eşi Yeliz, kızı Hasret Tunç, yakınları, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Emniyet Genel Müdür vekili Mustafa Bahattin Demirer, İzmir Valisi Cahit Kıraç, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Emin Özler, İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, Muğla Emniyet Müdürü Kadir Ay, İzmir İl Alay Komutanı Kıdemli Albay Hacı Abdullah Doğan, Muğla İl Jandarma Komutanı Kurmay Kıdemli Albay Fevzi Kurşun, emniyet personeli katıldı. Şehitler için saygı duruşunun ardından konuşma yapan Devlet Bakanı Aydın, iki genç polis memurunun görevlerinden dönerken trafik kazasında şehit olduğunu, bu durumun başta aileler olmak üzere herkes için zor olduğunu söyledi. Bakan Aydın, ''Bahar aylarına girdik, seyri sefer oldukça fazlalaşacak. Ümit ediyorum trafik konusunda ve kazalar konusunda vatandaşlarımız daha dikkatli olur'' diye konuştu. Muğla Emniyet Müdürü Kadir Ay ise, şehit polis memurları Nam ve Tunç'un, mesleğe girdiklerinde ettikleri yemine sadık kalarak görevlerinin bilincinde, kendilerinden önce devletini, milletini ve görevini düşünerek çalıştıklarını, vatan sevgisiyle görev şehidi olduklarını belirtti. Teşkilat mensuplarını emekli ederek ailelerine emanet etmeyi çok arzuladıklarını ifade eden Emniyet Müdürü Ay, ''Bu evlatlarımız giderken bize bir mesaj yolladı. Her yıl binlerce kurban verdiğimiz trafik terörüne kurban vermeye artık dur diyelim. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum, içimizdeki trafik terörünü durduralım'' dedi. Konuşmaların ardından 13 yaşındaki Hasret Tunç, babası Mustafa Tunç'un tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. ''Ne olur gitme, bırakma bizi. Sen kalbimde yaşayacaksın baba'' diyen çocuğu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay teselli etmeye çalıştı. Törenin ardından Nam'ın cenazesi memleketi Aydın'a, Tunç'un cenazesi ise Elazığ'a gönderildi. Polis memuru Ömür Nam'ın kullandığı 44 HR 154 plakalı özel otomobil Milas-Yatağan karayolunda karşı yönden gelen Ercüment Bütün yönetimindeki 48 LN 638 plakalı araçla çarpışmıştı. Kazada, AK Parti Muğla mitingindeki görevlerinden döndükleri öğrenilen polis memuru Ömür Nam ile aynı araçta bulunan polis memuru Mustafa Tunç şehit olmuş, diğer araçta bulunan sürücü Ercüment Bütün ile Suna Yaldız yaşamlarını yitirmişti. -KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLER TOPRAĞA VERİLDİ- Kazasında hayatını kaybeden Ercüment Bütün, Suna Yıldız ve kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eşi Şavidin Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi. Milas'ın Güllük beldesindeki Belediye Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine, Bütün ve Yıldız çiftinin yakınları ile Güllük Belediye Başkan Vekili Teyfik Kırçın'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Tören sırasında Suna Yıldız'ın annesi Ayten Eraslan, Şavidin Yıldız'ın annesi Fatma Yıldız ve Ercüment Bütün'ün annesi Sefa Bütün, ayakta güçlükle durabildi. Namazın ardından cenazeler, Güllük Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Bu arada, kazada yaşamını yitiren Ercüment Bütün'ün kazadan bir gün önce sözlendiği ve nikah hazırlıklarına başladığı belirtildi. AK Parti'nin Muğla mitinginde görev yapan polis memurlarının bulunduğu özel otomobilin, Milas-Yatağan karayolunda başka bir araçla çarpışması sonucu, polis memurları Ömür Nam ve Mustafa Tunç şehit olmuş, diğer araçta bulunan Suna Yıldız ve Ercüment Bütün ölmüştü. Kalp krizi nedeniyle hastanede tedavi gören Yıldız'ın eşi Şavidin Yıldız da yaşamını yitirmişti.