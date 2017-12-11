Seibert: Erdoğan’ın İsrail açıklamaları yanlış ve kabul edilemez

İsrail'i "terör devleti" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Almanya'dan eleştiri geldi. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarını, "yanlış" ve "kabul edilemez" diye nitelendirdi.

Seibert ayrıca Berlin'de İsrail karşıtı düzenlenen gösteriler sırasında sergilenen Yahudi karşıtlığının da Alman hükümeti tarafından kınandığını belirtti. Sözcü bazı gösteriler sırasında İsrail devleti ve Yahudi karşıtı sloganlar atıldığını söyleyerek, bunun "utanılacak bir durum" olduğunu belirtti. Hükümet sözcüsü gösteri hakkının Yahudi karşıtı kışkırtmalar ya da şiddet eylemlerine davetiye çıkarmak anlamına gelmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Sivas 6'ncı Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştirirken, "Bu İsrail terör devletidir, terör. 14 yaşındaki çocuğu gözleri bağlı olarak bu teröristler bakın ne halde sürüklüyorlar?" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı yönündeki açıklamanın ardından hafta sonunda Berlin'de İsrail karşıtı protesto gösterileri düzenlenmiş, polisin verdiği bilgilere göre gösterilerde İsrail bayrakları yakılmıştı.

DW/Reuters,ÇA/HT

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