Şehzadeler Belediyesi'nden Manisaspor'a büyük destek

MANİSA, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de bitime 5 hafta kala küme düşen Grandmedical Manisaspor\'a Şehzadeler Belediyesi\'nden büyük destek geldi. Yaşadığı ekonomik kriz yüzünden geçen hafta Elazığ\'a otobüsle giden takımın bu haftaki Adana Demirspor deplasmanına Şahzadeler Belediyesi\'nin desteği ile uçakla gideceği bildirildi. Çok zor günler geçiren Manisaspor\'un Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik\'in desteğiyle moral bulduğu öğrenildi. Takımın geçen hafta Elazığ\'daki konaklama masraflarını Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi karşılamıştı.

