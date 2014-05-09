'Sehven' vergi rekortmeni oldu

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde 54'üncü sırada yer alan Antalya'da bez satan Adnan Turgut isimli esnafın, hata sonucu listeye girdiği öğrenildi. Maliye Bakanlığı, ilgili prosedürün izlenmesi durumunda hatanın düzeltileceğini açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2013 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilen gelir vergisi beyanları sonucunda Antalya'daki 110 metrekarelik işyerinde pazarcılara bez satan Adnan Turgut'a tahakkuk ettirilen verginin 3 milyon 416 bin 219 lira olduğunu açıkladı.

Bu rakamla 'Turgut Tekstil' dükkanının sahibi Adnan Turgut, Türkiye vergi rekortmenleri arasında 54'üncü sırada gösterildi.

Yakınlarının uyarısıyla durumu fark eden Turgut, "Muhasebecimizle konuştum yanlışlık olduğu ve düzeltileceğini söyledi. Keşke olsa da o kadar vergi verebilsek" diye konuştu.

Maliye'den açıklama

Olayla ilgili Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Esnafın düzeltme beyanının işleme konulmadığı iddialarının yalanlandığı açıklamada, 'vergi rekortmenleri listesinde yer alan bir ismin, bir hata nedeniyle de olsa listeden çıkarılmasının, ilgili prosedür çerçevesinde mümkün olacağı' belirtildi.