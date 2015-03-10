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Çevre

Şehrizar Konakları'na ait imar planı 3. kez iptal edildi

17 Aralık tapeleriyle gündeme gelen Üsküdar'daki Şehrizar Konakları'nın imar planları kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı bulundu

10 Mart 2015 19:24

İstanbul Üsküdar'da Burhaniye Mahallesi'nde yer alan Şehrizar Konaklarına ait imar planları İdare Mahkemesi tarafından üçüncü kez iptal edildi. 

DHA'nın haberine göre, Şehir Plancıları Odası 2008 yılında bina yüksekliklerini 6.50 metreden 9.50 metreye çıkaran Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğini dava etti, İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2010’da yeni bir Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı onaylaması üzerine, oda yeniden dava açtı.

 

Kamu yararına aykırı bulundu

 

Bu kez de İstanbul 6. İdare Mahkemesi planı ‘hukuka ve şehircilik ilkelerine aykırı bularak’ yürütmeyi durdurma kararı verdi ve Danıştay bu kararı 2012’de onadı. Ancak mahkeme süreci devam ederken, İBB daha önce hukuka ve şehircilik ilkelerine aykırı bulunarak 2 kez iptal edilen planda değişiklik yaparak, 2011’de yeni bir plan değişikliğini meclisten geçirdi. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, bu planı da ‘kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı’ bularak üçüncü kez iptal etti.

 

'Kent suçlarına karşı uyarmaya devam edeceğiz'

 

Şehir Plancıları Odası yaptığı yazılı açıklamada, "2008 yılından bu yana verdiğimiz hukuk mücadelesinin peşini bırakmayacağımızı, bu süreç içerisinde mahkemece verilen iptal kararlarına rağmen hukuksuzca hayata geçirilen Şehrizar Konakları örneğinde olduğu gibi kanunların, yönetmeliklerin, yargı kararlarının hiçe sayılarak ısrarla işlenen kent suçları karşısında kamuoyunu uyarmaya devam edeceğiz" denildi.

 

17 Aralık tapeleriyle gündeme gelmişti

 

Şehrizar Konakları'nın adı, 17 Aralık sürecinde internete sızan tapelerde yer alan iddialar nedeniyle kamuoyunun gündemine gelmişti.

 

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