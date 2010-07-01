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Kültür-Sanat

Şehrin En İyi Kulakları: Bir Arif Mardin Hikayesi

Yapımcı, aranjör, caz ustası Arif Mardin'e saygı duruşu niteliğinde 'Şehrin En İyi Kulakları: Bir Arif Mardin Hikayesi' belgeseli, ABD'de gösterildi.

01 Temmuz 2010 03:00

 T24-Aretha Franklin, The Bee Gees, Bette Midler, Phil Collins ve Norah Jones gibi isimlerin dünyada büyük başarılara imza atmalarında payı olan yapımcı, aranjör, caz ustası Arif Mardin'e saygı duruşu niteliğinde 'Şehrin En İyi Kulakları: Bir Arif Mardin Hikayesi' belgeseli, ABD'de gösterildi.

74 yıllık yaşamına, satış rakamları milyonları bulan albümlerin yapımcılığını, 40 altın ve platin albümü ile 12 Grammy ödülünü sığdıran Arif Mardin'in yaşamını anlatan belgesel için Los Angeles'taki Grammy Müzesi'nde özel bir gösterim yapıldı. Belgesel, Mardin'in son beş ayını 'All My Friends Are Here' albümünün kayıtları sırasında izlerken, Mardin'in yaşam öyküsünü de gözler önüne seriyor.
Mardin'in yapımcı oğlu Joe Mardin, filmin çekimlerinin 2006'da başladığını ancak ölümünden sonra tamamlandığını belirtti.  Belgeselin bu yılın sonunda çıkması planlanan DVD'sine sahne ve televizyon kayıtları da eklenecek.

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