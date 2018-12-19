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Şehitlikteki aydınlatma lambalarını kırdılar

Hikmet SEPET / KULA (Manisa), DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesindeki şehitlikte bulunan aydınlatma lambaları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı

19 Aralık 2018 13:43

Hikmet SEPET / KULA (Manisa), DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesindeki şehitlikte bulunan aydınlatma lambaları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.
Kula ilçe şehitliğinin duvarı üzerinde bulunan 4 aydınlatma lambası kırıldı.  Kula Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Tosun, \"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ebedi mekanına yapılan bu hadise, şehitlerimize yapılan çok büyük bir saygısızlıktır. Bu hadiseye basitçe \'alt tarafı iki, üç lamba kırılmış ne var ki bunda\' düşüncesiyle bakamayız. Şehitlikler hepimizin milli ve manevi değeridir. Bu tür yapılan her çirkin hadise şehitlerimize saygısızlıktır. Bu konuyu özellikle gençlerimizin bilinçlenmesi adına kamuoyuyla paylaşmakta yarar görüyorum\" dedi.

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