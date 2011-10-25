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'Şehitlik ve Gazilik Yasası çıkacak'

Hükümet, PKK ile mücadelenin yoğunlaştığı bir süreçte şehitlik mevzuatını düzenlemek için düğmeye bastı.

25 Ekim 2011 03:00


T24 - Hükümet, PKK ile mücadelenin yoğunlaştığı bir süreçte şehitlik mevzuatını düzenlemek için düğmeye bastı. Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalara başlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin; yeni bir Şehitlik ve Gazilik Yasası çıkaracak.


Akşam'ın haberine göre; Bu kapsamda, 'Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Daire Başkanlığı' adıyla bir komisyon oluşturuldu. Komisyon, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarını da inceleyerek yaptığı çalışma sonucunda, Türk mevzuatında şehitlik kavramının tanımlanmadığını tespit etti ve ilk kez net bir 'şehitlik' tanımı yapılmasını önerdi.


Buna göre çatışma alanı dışında, eğitim veya göreviyle ilgili trafik kazasında ölenler de şehit kapsamına alınacak. Öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisinin terör kurbanı olmaları halinde 'şehit' sayılıp sayılmayacağı ise tasarının tamamlanma sürecinde netleşecek. Komisyon, 'şehidin, kardeşine, anne ya da babasına iş verilmeli.


Bunun yanı sıra, şehidin iş istiyorsa karısı ya da belli bir yaşa gelince çocuğu da kamuda istihdam edilmeli. Kamuda istihdam hakkı şehit yakınları için birden ikiye çıkarılmalı' önerisinde bulundu.



İlk sinyal Gül'den geldi


Şehitlik ve Gazilik Yasası çalışmalarının ilk sinyalini, Haziran 2010'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül vermişti. Şehit ailelerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayan Gül, yeni bir düzenleme yapılması konusunda talimat verdiğini açıklamış ve birden fazla şehit yakınının kamuda istihdamına imkan tanıyan bir planlama için çalışıldığını söylemişti.



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