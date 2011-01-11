-ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Ankara'daki askeri helikopter kazasında şehit olan 5 subayın isimleri belirlendi. Kazada hayatını kaybeden kara pilot üsteğmenlerin Şükrü Pürlü, Taner Erdoğan, Fikri Dilsiz, Erhan Gül ve Kemal Taşçı olduğu bildirildi. Üsteğmen Gül'ün cenazesinin bugün Kocatepe Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Cebeci Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi. Üsteğmen Taşçı'nın cenazesi yarın Ataköy 5. Kısım Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde, Üsteğmen Pürlü'nün cenazesi öğle namazını müteakip Sivas'ta, Üsteğmen Erdoğan'ın cenazesinin öğle namazını ardından Tokat Erbaa'da ve Üsteğmen Dilsiz'in cenazesi ise Muğdat Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Mersin Şehitliği'nde toprağa verilecek.