Şehitlerin isimleri lisede sınıf ve idareci odalarına verildi

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Kınık ilçesindeki Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi\'nde, sınıflara ve idarecilerin odalarına şehitlerin isimleri verildi.

Kınık Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak ve şehitleri anmak için proje geliştirildi. Proje kapsamında \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın ilk şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, 10 Kasım 2016 tarihinde PKK\'lı teröristler tarafından şehit edilen Mardin\'in Derik ilçesi Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk, 9 Haziran 2017\'de Batman\'da teröristlerce öldürülen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile 15 Temmuz darbe girişim şehitleri Astsubay Ömer Halisdemir, reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok\'un isimleri okuldaki sınıflara ve idareci odalarına verildi. Odaların kapılarına şehitlerin fotoğrafları ile isimlerinin yazılı olduğu panolar asıldı. Ayrıca okulun giriş katındaki televizyondan şehitlerin hikayeleri ve darbe girişiminden görüntüler gösterilip, sela yayını yapıldı.

Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi\'nin müdürü Savaş Kırca, projeyle ilgili bilgi verip, \"Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bu proje ile bu bayrağımız için gerek Afrin gerek Güneydoğu gerekse de 15 Temmuz ihanet kalkışmasında kanlarını ve canlarını bu vatan için feda edenleri unutturmamayı ve öğrencilerimize milli ruhu yaşatmayı amaçladık\" dedi.



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