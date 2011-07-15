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Politika

ŞEHİTLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ DİYARBAKIR (A.A)

15 Temmuz 2011 20:04

-ŞEHİTLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ DİYARBAKIR (A.A) - 15.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker yaralanan askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Silvan ilçesi Dolapdere kırsal kesiminde düzenlenen ve 13 askerin şehit olduğu hain saldırıda yaralanan askerlerin tedavileri sürüyor. Sağlık durumları iyi olduğu bildirilen yaralı askerleri ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bozdağ ve bakanlar, yaralı askerlerle sohbet ederek, durumlarını sordu. Bozdağ, tek tek görüştüğü 5 yaralı askere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu da iletti. Bu arada, 7. Kolordu Komutanlığında düzenlenen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel'in katıldığı törenin ardından 13 şehidin cenazesi ambulanslarla Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığına getirildi. Şehitlerin cenazeleri buradan da askeri uçaklarla memleketlerine gönderildi.

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