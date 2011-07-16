-ŞEHİTLERİMİZİ UĞURLUYORUZ NİZİP (A.A) - 16.07.2011 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Çavuş Mehmet Kaz, Jandarma Komando Er Gökhan Kaplan memleketlerinde toprağa verildi. Şehit Jandarma Komando Çavuş Mehmet Kaz'ın cenazesi Nizip Devlet Hastanesi morgundan alınarak kortej eşliğinde dedesinin evinin bulunduğu Fevzipaşa Mahallesi'ne getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında şehidin yakınları ağıtlar yaktı, sinir krizi geçirenler oldu. Bazı vatandaşlar ise terör örgütü aleyhine sloganlar attı. Anne İslim Kaz, ''Bundan sonra benim üç askerim var. Onlar da kızlarım. Gerekirse kızlarımı bile askere gönderirim, vatan sağ olsun'' dedi. Cenaze daha sonra namazın kılınacağı Hazreti Hatice Kübra Camisi'ne getirildi. Caminin etrafında güvenlik önlemi alındı. Çok sayıda vatandaş cami etrafında ellerinde Türk bayrakları ile bekledi. Çevredeki birçok eve Türk Bayrağı asıldığı görüldü. Nizip Belediyesi, Jandarma Komando Çavuş Mehmet Kaz'ın şehit olduğunu belirten ve cenazeyle ilgili bilgi veren anonslar yaptı. Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de katıldı. Şehit Mehmet Kaz'ın yakınlarına baş sağlığı dileyen Şahin, dedesi, annesi, babası ve kız kardeşlerini teselli etmeye çalıştı. Şehidin annesi ve kız kardeşleri uzun süre tabuta sarıldı. Şehidin fotoğrafını öperek, ağıt yaktılar. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı cenaze arabasına konularak Nizip Asri Mezarlık'taki şehitliğe götürüldü. Cenazenin şehitliğe götürülüşüne, Bakan Fatma Şahin de yürüyerek eşlik etti. Cenazenin götürülüşü sırasında vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile terör aleyhine sloganlar attı, şehidi alkışlarla uğurladı. Törene, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Halil Mazıcıoğlu, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Ali Şahin, Derya Bakbak, CHP Gaziantep milletvekilleri Mehmet Şeker ve Ali Serindağ, Gaziantep Vali Yardımcısı Mehmet Okur, Nizip Kaymakamı Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, Nizip Garnizon Komutanı Binbaşı Cem Çerkez, AK Parti İl Başkanı Ahmet Uzer, CHP İl Başkanı Ali Peri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. -KOMANDO ER GÖKHAN KAPLAN KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ- Silvan'da şehit olan Jandarma Komando Er Gökhan Kaplan, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Yörgüç köyünde toprağa verildi. Tekirdağ Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit erin Türk Bayrağı'na sarılı Kaplan'ın cenazesi, Yörgüç köyündeki evinin önüne getirildi. Bu sırada Kaplan'ın yakınlarının tabuta sarılarak ağlarken, bazı yakınlarının da fenalaştıkları gözlendi. Evin önünde duaların okunması ve helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, köy camisine getirildi. Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Mahmut Gürlen tarafından, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Yoğun bir kalabalık eşliğinde mezarlığa götürülen tabuta sarılan ve güçlükle ayakta durduğu gözlenen anne Kaplan, ''Yeşil gözlü Gökhanım Atatürk'e benziyordu'' diye feryat etti. Kaplan'ın cenazesi, Müftü Gürlen, tarafından yapılan duanın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.