-ŞEHİTLERİMİZİ UĞURLUYORUZ ÇUBUK (A.A) - 16.07.2011 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Aykut Delimehmetoğlu Ankara'nın Çubuk ilçesinde, jandarma uzman çavuşlar Mustafa Güney ve Gökhan Yıldırım memleketleri Adana'da jandarma komando çavuşlar Necmettin Torun Samsun'da ve Emrah Eker Giresun'da toprağa verildi. Çubuk Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Delimehmetoğlu'nun annesi Gülnur, babası Beytullah, kız kardeşleri Aygül ve Sude Delimehmetoğlu, yakınları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, milletvekilleri, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Delimehmetoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Merkez Camisi'ne getirildi. Delimehmetoğlu'nun ailesi, kendileri için ayrılan bölümde cenaze namazına gelenlerin taziyelerini kabul etti. Ankara Müftüsü Hakkı Özer, yaptığı konuşmada, dünyanın insanlar için sınav sahası olduğunu, bu imtihanda başarılı olabilmek için en büyük nimetin sabır olduğunu belirtti. Bir şehidin 70 yakınına şefaat edeceğini ifade eden Özer, Türk milletinin şehit oğlu şehit bir millet olduğunu, asker olarak doğduğunu ve canını Allah rızası için verebildiğini söyledi. Özer, ''Bu millet birliği ve beraberliği benimsedi ve inşallah ilelebet birlik ve beraberlik içinde yaşayacak'' dedi. Şehitlerin ebediyete intikalinde peygamber tarafından karşılanacağını ve cennete götürüleceğini anlatan Özer, ''Cennet öyle bir yerdir ki bir girenin bir daha çıkma arzusu olmaz. Ama şehitler tekrar şehit olmak için dünyaya geri dönmek ister'' diye konuştu. Namazın ardından şehit Delimehmetoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra top arabasına konuldu. Şehit Delimehmetoğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere Oyumiğde Köyü'ne götürüldü. -JANDARMA UZMAN ÇAVUŞLAR MUSTAFA GÜNEY VE GÖKHAN YILDIRIM İÇİN ADANA'DA TÖREN- Diyarbakır'da şehit olan jandarma uzman çavuşlar Mustafa Güney ve Gökhan Yıldırım için memleketleri Adana'da tören düzenlendi. Diyarbakır'daki törenin ardından dün uçakla Adana'ya getirilen cenazeler Askeri Hastane Morguna kaldırıldı. Bugün şehitlerin cenazeleri askeri konvoyla törenin yapılacağı Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi. Cami avlusundaki törene Mustafa Güney'in hamile eşi Merve, annesi Dudu Güney ve kardeşleri, Gökhan Yıldırım'ın babası Yaşar ve annesi Yıldız Yıldırım katıldı. Şehitlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, bazı akrabaları terör örgütünü lanetledi. Törende AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Adana milletvekilleri Necdet Ünüvar ve Mehmet Şükrü Erdinç, CHP milletvekilleri Ümit Özgümüş, Turgay Develi, MHP milletvekilleri Seyfettin Yılmaz, Ali Halaman, Vali İlhan Atış, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Eröz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta, Emniyet Müdürü Mehmet Avcı ve çok sayıda ilgili hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanların yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törene çelenk gönderdikleri görüldü. İl Müftüsü İsmail Canbolat'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından tören mangası tarafından taşınan tabutlar askeri araca yerleştirildi. Şehitlerin cenazeleri toprağa verilmek üzere köylerine götürüldü. -CENAZEDEKİ TEPKİLER- Bu arada, cenaze töreni öncesinden başlayarak ellerinde Türk bayrakları bulunan bir grup, terör örgütü aleyhine sloganlar attı. Kalabalık grup, Vali İlhan Atış ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik tören alanına geldiği sırada yuhaladı. Gruptakiler, milletvekili Çelik ve hükümete yönelik tepki gösterdi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tören boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. Vali Atış'ın aracına binen Çelik'in etrafında korumalarının yanı sıra çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla çember oluşturdu. Bazı polis memurlarının şemsiyelerle milletvekillerinin yanında ilerlediği gözlendi. Ayrıca, daha önceki şehit töreninde Başbakan Erdoğan'ın gönderdiği çelenge saldırılması üzerine tören süresince sivil polisler çelenklerin önünde önlem aldı. Polis ekiplerinin, görüntü almak isteyen gazetecileri engellemeye çalışarak, tekme attıkları gözlendi. Ekipler ayrıca milletvekillerinin araçlarına saldırıp hakaret ettiği gerekçesiyle 1 kişiyi polis aracına aldı. Kalabalığın tepkisi üzerine bu kişi daha sonra serbest bırakıldı. -JANDARMA KOMANDO ÇAVUŞ NECMETTİN TORUN SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ- Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki hain saldırıda şehit olan Jandarma Komando Çavuş Necmettin Torun, memleketi Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı köyünde ağıtlarla toprağa verildi. Alaçam Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, buradan askeri yetkililer ve yakınları tarafından Yoğun Pelit köyündeki evinin önüne götürüldü. Helallik alınmasının ardından cenaze, araçla namazın kılınacağı alana götürüldü. İl Müftü Vekili Hasan Yozgat tarafından kıldırılan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından şehidin cenazesi, omuzlara alınarak, köy mezarında toprağa verildi. Şehidin tabutuna sarılan Türk bayrağı baba Şükrü Torun'a teslim edilirken, cenazenin toprağa verilişi esnasında saygı atışı yapıldı. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Yeni, Tülay Bakır ve Akif Çağatay Kılıç, CHP Samsun milletvekilleri İhsan Kalkavan ve Haluk Koç, MHP Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ömer Bayraklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile vatandaşlar katıldı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hain saldırıda şehit düşen Jandarma Komando Çavuş Emrah Eker (22), memleketi Giresun'da toprağa verildi. -KOMANDO ÇAVUŞ EMRAH EKER GİRESUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ- Şehit Jandarma Komando Çavuş Emrah Eker'in cenazesi, ambulansla Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesi belediye meydanına getirildi. Şehidin acılı annesi Medine Eker'i iki kadın astsubay teselli etmeye çalıştı. Anne Eker, ''Oğlum sana doyamadım. Vatan için şehit oldun. Ben hakkımı helal ediyorum, sen de helal et. Vatan sağ olsun. Bir oğlum daha var, onu da senin yerine göndereceğim. Keşke beni çağırsaydın. Senin üzerine kapanıp örtü olurdum. Oğlum son kez beni görmek için Allah seni izne gönderdi. Ben öleydim de sen ölmeyeydin. Oğlum sana doyamadım'' diye ağıt yaktı. Daha sonra Giresun İl Müftüsü Necati Akkuş, şehidin cenaze namazını kıldırdı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlara alınarak belde mezarlığına götürülürken vatandaşlar terör örgütü PKK aleyhinde çeşitli sloganlar attı. Şehit Jandarma Komando Çavuş Emrah Eker'in cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları, AK Parti Giresun milletvekilleri Nurettin Canikli, Mehmet Geldi, Adem Tatlı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Canalioğlu, CHP Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, Vali Dursun Ali Şahin, Giresun Jandarma Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erhan Güder,Giresun Belediye Başkan Vekili Ahmet Yusufağaoğlu, Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu, ilçe belde belediye başkanları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.