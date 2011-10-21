-Şehitlerimizi uğurladık ERZURUM (A.A) - 21.10.2011 - Hakkari'nin Çukurça ilçesinde şehit olan piyade onbaşı Mesut Kazanç'ın cenazesi Erzurum'da toprağa verildi. Şehit Kazanç'ın cenazesi, Mareşal Çakmak Askeri Hastanesi'nden ambulansla Lalapaşa Camisi'nin avlusuna getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Cengiz Yavilioğlu, Muhyettin Aksak, Adnan Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP Erzincan Milletvekili Muharrem Işık, Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, 9. Kolordu Komutan Vekili Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Kaya, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, AK Parti İl Başkanı Murat Kılıç, şehit Kazanç'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Yıldırım, cenaze töreni sırasında ayakta durmakta güçlük çeken şehit babası Şevket Kazanç'ı teselli etti. Cuma namazı sonrasında Erzurum Müftü Vekili Osman Yazıcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi top arabasına konuldu. Lalapaşa Camisi'nin önünden top arabasına konulan cenaze, Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na getirdikten sonra askeri araçla Palandöken ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü. Burada bir süre omuzlarda taşınan Kazanç'ın cenazesi, okunan duaların ardından toprağa verildi. Mezarlıktaki törene de katılan Bakan Yıldırım, Konaklı İlköğretim Okulu'nda taziyeleri kabul eden şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yıldırım daha sonra Erzurum'a hareket etti. -Piyade er Ufuk Bozkurt, Kırklareli'de toprağa verildi Askeri uçakla dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine, buradan da karayoluyla Vize Devlet Hastanesi'ne getirilen şehidin cenazesi, sabah saatlerinde Vize Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Çavuşköy'deki baba ocağına getirildi. Askerler tarafından araçtan indirilerek evini önündeki alana konulan Bozkurt'un naaşına sarılan babası Fedai Bozkurt, ananesi Naciye Kösem, halası Sevinç Bıyıklı ve babaannesi Fatma Bozkurt, gözyaşlarına boğuldu. Şehit askerin halası Sevinç Bıyıklı, ''Ağlamayacağız, hainleri sevindirmeyeceğiz'' diye haykırdı. Burada yapılan duanın ardından Bozkurt'un cenazesi tekbirler eşliğinde köy meydanınki cami önüne getirildi. Cenaze törenine katılan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, şehit babası Fedai Bozkurt'a ve yakınlarına başsağlığı diledi. Saygı duruşunda bulunulması ve Bozkurt'un özgeçmişinin okunmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Jandarma Yarbay Seyfi Türkan, terör örgütünün emeline ulaşamayacağını ifade ederek, şunları söyledi: ''Bu büyük millet, Ufuk'ların, Yavuz'ların, Eyüp'lerin, Süleyman'ların ve nice şehitlerimizin mübarek kanları ile suladıkları aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğü için Atatürk'ün gösterdiği yolda var olma mücadelesinin en güzel örneklerini tüm dünyaya göstermektedir. Dünya var oldukça, karakter ve seciyesinde 'ya bağımsızlık ya ölüm' ruhu taşıyan Türk milleti şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada göstereceği azim ve kararlılığıyla asla bölünmeyecektir.'' Daha sonra Kırklareli Müftüsü İsa Saim tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra şehit piyade er Ufuk Bozkurt'un cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Defin sırasında gözleri dolan Bakan Yılmaz, şehit yakınlarını teselli etmeye çalıştı. Törene, şehidin yakınları, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulut, AK Parti Kırklareli Milletvekili Şenol Gürşan, CHP Kırklareli Milletvekilleri Turgut Dibek ve Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Valisi Mustafa Yaman, askeri yetkililer ve kalabalık bir topluluk katıldı.