Şehitleri onbinler uğurladı

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'100 bin evladım var'



Ortak tören yapıldı

Erzurum dışındaki cenaze törenleri ise şöyle:UFUK BOZKURT: Kırklareli’nin 11 bin 900 nüfuslu Vize İlçesi’ne bağlı 250 nüfuslu Çavuşköy’de, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Ayakta durmakta güçlük çeken ve sürekli ağlayan anne Naciye Kösem, cenaze namazının ardından oğlunun tabutu başındaki fotoğrafını aldı ve dakikalarca öptü. Anneyi tabutun başından yakınları güçlükle alabildi. Baba Fedai Bozkurt ise, yakınlarına “Ağlamayın, dik durun, ben şehit babasıyım, dik duruyorum” dedi.Memleketi Adana’da yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlandı. Törenin yapıldığı camiye bir astsubayın kolunda giren şehidin annesi Elif Özel, “Ben şehit annesiyim, ağlamayacağım. Bir evladım var sanıyordum, yüz bin evladım varmış” dedi.Memleketi Sinop’ta düzenlenen yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı tören boyunca çocukları Ogün, Ozan ve Onur’a sarılarak gözyaşı döken şehit eşi Nuray Özdoğru, “Bunların hepsinin Allah belasını versin. Benim geride 3 tane daha Halil’im var. Bunların sonu gelecek elbet” dedi.Çorum’da 10 bin kişinin dualarıyla toprağa verildi. Şehit eşi Pınar Aslan, PKK’lı teröristlere lanet okuyarak, “Leşlerini köpekler, hayvanlar yiyor. Bizimkilere bak, albayrağa sarılıp geziyorlar” dedi. Şehit annesi Samiye Aslan da torunu 3 yaşındaki Efe’yi kucağına alarak “Düşmanlar için bir tane daha büyütüyorum. Bir tane daha yiğit büyütüyorum onlar için” dedi.İki şehit, İstanbul Ataköy’de düzenlenen ortak törenin ardından toprağa verildi. Eyüp Çolakoğlu’nun annesi Türkanh Çolakoğlu bir ara oturduğu sandalyeden kalkarak şehit asteğmenin eşi Betül Özcan’ın yanına giderek sarılıp taziyeleri iletti. Töreni izlemek için gelen vatandaşlar, terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atarak hükümeti istifaya çağırdı. Bazı kadınlar gözyaşlarına hakim olamadı.Memleketi Konya’da yaklaşık 15 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.Tabuta sarılan şehit annesi Fatma Geçer, “Oğlum İbrahim rütbe yükseltmek istiyordu. Al işte rütbeyi yükselterek şehitlik rütbesine ulaştı” dedi. Oğlunun astsubaylığa 3 yıl sonra geri döndüğünü belirten acılı anne Geçer, “Daha önce şehit düşen askerler için göreve tekrar döndü. Terörü bitirmek için görevini yerine getirmek istiyordu” dedi.Memleketi Artvin’de 3 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Babası Mehmet, annesi Fatma Ateşsaçan ile kardeşleri, yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehidin annesi Fadime ve babası Mehmet Ateşsaçan, namaz öncesinde oğullarının tabutuna sarılarak ağladı. Şehidin kız kardeşi Fatma Ateşsaçan ise ağlayanları uyararak, “Ağlayıp hainleri sevindirmeyin” diye seslendi. Şehit Ateşsaçan’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yusufeli’ne bağlı Bıçakçılar köyünde toprağa verildi.Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan Ulusoy, memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, Türk bayrakları açan gruplar terör örgütü aleyhinde sloganlar attı. Evli ve eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Ulusoy’un 2 yıllık uzman çavuş olduğu belirtildi.(Milliyet)