Şehitlere son veda

T24-

Org. Koşaner de törene katıldı



Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Onbaşı Aykut Delimehmetoğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Silvan'da teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan 13 askerden biri olan Jandarma Komando Onbaşı Aykut Delimehmetoğlu için bugün Çubuk Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Konaner, üst düzey askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze törenine katılanlar, şehidin annesi Gülnur ve babası Beytullah Delimehmetoğlu ile yakınlarına taziyelerini iletti.



Delimehmetoğlu'nun cenaze namazında askerler ve siyasiler yan yana saf tuttu. Cenazenin ardından şehit onbaşının naaşı top arabasına konularak cenaze marşı eşliğinde tören geçişi yapıldı. Cenaze töreni sırasında Aykut Delimehmetoğlu'nun anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.

Gözyaşlarıyla son veda

Erdoğan'ın çelengine polis koruması

Gözyaşlarıyla 'Vatan sağ olsun'

'Sana doyamadım oğlum'

Jandarma uzman çavuşlar Mustafa Güney ve Gökhan Yıldırım için memleketleri Adana'da tören düzenlendi. Diyarbakır'daki törenin ardından dün uçakla Adana'ya getirilen cenazeler Askeri Hastane Morguna kaldırıldı. Bugün şehitlerin cenazeleri askeri konvoyla törenin yapılacağı Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi.Cami avlusundaki törene Mustafa Güney'in hamile eşi Merve, annesi Dudu Güney ve kardeşleri, Gökhan Yıldırım'ın babası Yaşar ve annesi Yıldız Yıldırım katıldı. Şehitlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, bazı akrabaları terör örgütünü lanetledi. Sağlık ekipleri tören boyunca Mustafa Güney'in kalp rahatsızlığı bulunan annesi Dudu'nun yanından ayrılmadı. Dudu, sandalye haline getirilen sedyeye oturtuldu.Törende AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Adana milletvekilleri Necdet Ünüvar ve Mehmet Şükrü Erdinç, CHP milletvekilleri Ümit Özgümüş, Turgay Develi, MHP milletvekilleri Seyfettin Yılmaz, Ali Halaman, Vali İlhan Atış, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Eröz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta, Emniyet Müdürü Mehmet Avcı ve çok sayıda ilgili hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanların yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törene çelenk gönderdikleri görüldü.İl Müftüsü İsmail Canbolat'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından tören mangası tarafından taşınan tabutlar askeri araca yerleştirildi. Şehitlerin cenazeleri toprağa verilmek üzere köylerine götürüldü.Bu arada, cenaze töreni öncesinden başlayarak ellerinde Türk bayrakları bulunan bir grup, terör örgütü aleyhine sloganlar attı. Kalabalık grup, Vali İlhan Atış ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik tören alanına geldiği sırada yuhaladı. Gruptakiler, milletvekili Çelik ve hükümete yönelik tepki gösterdi.Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tören boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. Vali Atış'ın aracına binen Çelik'in etrafında korumalarının yanı sıra çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla çember oluşturdu. Bazı polis memurlarının şemsiyelerle milletvekillerinin yanında ilerlediği gözlendi. Ayrıca, daha önceki şehit töreninde Başbakan Erdoğan'ın gönderdiği çelenge saldırılması üzerine tören süresince sivil polisler çelenklerin önünde önlem aldı.Polis ekiplerinin, görüntü almak isteyen gazetecileri engellemeye çalışarak, tekme attıkları gözlendi. Ekipler ayrıca milletvekillerinin araçlarına saldırıp hakaret ettiği gerekçesiyle 1 kişiyi polis aracına aldı. Kalabalığın tepkisi üzerine bu kişi daha sonra serbest bırakıldı.Şehit Jandarma Komando Çavuş Mehmet Kaz'ın cenazesi Nizip Devlet Hastanesi morgundan alınarak kortej eşliğinde dedesinin evinin bulunduğu Fevzipaşa Mahallesi'ne getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında şehidin yakınları ağıtlar yaktı, sinir krizi geçirenler oldu. Bazı vatandaşlar ise terör örgütü aleyhine sloganlar attı.Anne İslim Kaz, ''Bundan sonra benim üç askerim var. Onlar da kızlarım. Gerekirse kızlarımı bile askere gönderirim, vatan sağ olsun'' dedi. Cenaze daha sonra namazın kılınacağı Hazreti Hatice Kübra Camisi'ne getirildi. Caminin etrafında güvenlik önlemi alındı. Çok sayıda vatandaş cami etrafında ellerinde Türk bayrakları ile bekledi. Çevredeki birçok eve Türk Bayrağı asıldığı görüldü. Nizip Belediyesi, Jandarma Komando Çavuş Mehmet Kaz'ın şehit olduğunu belirten ve cenazeyle ilgili bilgi veren anonslar yaptı.Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de katıldı. Şehit Mehmet Kaz'ın yakınlarına baş sağlığı dileyen Şahin, dedesi, annesi, babası ve kız kardeşlerini teselli etmeye çalıştı.Bir grup vatandaş tören öncesinde ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atarak camiye geldi.Şehidin annesi İslim Kaz, kızları Vildan, Özlem ve Zeynep'e sarılarak gözyaşı döktü. Asker üniforması giyen kız kardeşler, sık sık ağabeylerinin fotoğrafını öperek ağladı. Şehidin annesi, kızlarını göstererek, ''Ağabeylerinden nöbeti devralıyorlar. Onları da ağabeyleri gibi yetiştiriyorum. Kıyafetlerini de giydiler'' diyerek gözyaşı döktü.Dede Mehmet Kaz ise torunu Mehmet'i görmek istediğini söyleyerek gözyaşı döktü. Dede Mehmet Kaz'ın torununun yakasındaki fotoğrafını göstererek, ''Mehmet'im nerede?'' demesi çevredekileri duygulandırdı.Şehidin kız kardeşleri ağabeylerinin cenazesini asker selamıyla karşıladı. Şehidin dedesi Mehmet Kaz askerlerin ve yakınlarının yardımıyla cenazenin başına getirilerek, şehit olan torununu görmek istedi. ''Deden kurban olsun sana oğlum'' diyerek tabuta sarılan, tabutu ve şehit torununun fotoğrafını öpen Mehmet Kaz, tabutun başından güçlükle uzaklaştırıldı.Şehidin annesi ve kız kardeşleri uzun süre tabuta sarıldı. Şehidin fotoğrafını öperek, ağıt yaktılar.Jandarma Komando Çavuş Emrah Eker (22), memleketi Giresun'da toprağa verildi.Şehit Jandarma Komando Çavuş Emrah Eker'in cenazesi, ambulansla Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesi belediye meydanına getirildi.Şehidin acılı annesi Medine Eker'i iki kadın astsubay teselli etmeye çalıştı. Anne Eker, ''Oğlum sana doyamadım. Vatan için şehit oldun. Ben hakkımı helal ediyorum, sen de helal et. Vatan sağ olsun. Bir oğlum daha var, onu da senin yerine göndereceğim. Keşke beni çağırsaydın. Senin üzerine kapanıp örtü olurdum. Oğlum son kez beni görmek için Allah seni izne gönderdi. Ben öleydim de sen ölmeyeydin. Oğlum sana doyamadım'' diye ağıt yaktı.Giresun İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Çetinbaş, törende yaptığı konuşmada, ''Bu toprakları Türk vatanı yapmak için yüz binlerce şehit verdik. Bu şehidimiz de bunlardan biridir. Emrah Eker sizin evladınızdı, şehit oldu şimdi Türk milletinin evladı oldu. Türk milleti vatanın bekası için seve seve şehit olmaya hazırdır. Onlara şükran duyuyoruz'' dedi.Daha sonra Giresun İl Müftüsü Necati Akkuş, şehidin cenaze namazını kıldırdı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlara alınarak belde mezarlığına götürülürken vatandaşlar terör örgütü PKK aleyhinde çeşitli sloganlar attı.Şehit Jandarma Komando Çavuş Emrah Eker'in cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.Törene, şehidin ailesi ve yakınları, AK Parti Giresun milletvekilleri Nurettin Canikli, Mehmet Geldi, Adem Tatlı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Canalioğlu, CHP Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, Vali Dursun Ali Şahin, Giresun Jandarma Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erhan Güder,Giresun Belediye Başkan Vekili Ahmet Yusufağaoğlu, Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu, ilçe belde belediye başkanları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖLÜMLERE TÜM YURTTA TEPKİ

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit edilmesi yurdun birçok yerinde yürüyüş ve mitinglerle protesto edildi.

Bandırma

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Diyarbakır ve Siirt'teki hain saldırıları protesto amacıyla terörü telin mitingi düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde şehit olan 13 askerin isimleri tek tek okundu. Şehit askerlerin isimlerini duyan vatandaşlar miting alanından, hep bir ağızdan ''Burada'' diye karşılık verdi.

Terörü telin mitingi tertip komitesi adına bir konuşma yapan Tamer Deniz, bölücü terör örgütüyle girişilen çatışmada 13 askerin şehit olduğunu, 7 askerin de yaralandığını hatırlattı. Konuşmanın ardından Haydarçavuş Camisi İmamı İsmail Taşkın'ın da katılımıyla şehitler için topluca dua okundu.

Edirne

Edirne'de de 13 asker için gıyabi cenaze namazı kılındı, Öcalan’ın temsili maketi yakıldı. Eski Camii avlusunda toplanan bir grup, öğle namazının ardından Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hain saldırıda şehit olan 13 şehit için gıyabi cenaze namazı kılarak, dua etti. Grup, cami avlusundan tekbirler eşliğinde çıkarak İlhan Koman Parkı'na yürüdü. Protesto sırasında gruptan birçok kadının göz yaşı döktüğü görüldü. Bir süre daha slogan atan grup, olaysız dağıldı.

Kayseri

Kayseri'de, şehit yakınları ve gaziler, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit edildiği, 7 askerin de yaralandığı saldırıyı kınamak için Cumhuriyet Meydanı'ndan şehitliğe yürüdü.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan şehit yakınları ve gaziler, ellerinde bayraklarla Kartal Şehitliğine doğru yürüyüşe geçti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatani görevi yaptığı sırada 1998 yılında teröristlerle girdiği çatışmada atılan el bombasıyla yaralanan Gazi Mustafa Ünal da, yüzünde taşıdığı derin izlerle yürüyüşte yer aldı.

''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Kahrolsun PKK'', ''Hepimiz askeriz, PKK'ya yeteriz'' şeklinde slogan atan şehit yakınları ve gazilere, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.



