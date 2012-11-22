'Şehitlere saygısızlık' işinden etti

ABD’de şehitlikte çektirdiği fotoğrafını Facebook’ta yayınlayan Lindsey Stone için “Lindsey’i kovun” başlıklı bir sayfa açıldı. Binlerce kişinin sayfayı beğenmesinin ardından Stone yardım derneğindeki işinden kovuldu.

ABD’nin Massachusetts eyaletinin Cape Cod koyunda yaşayan ve LIFE adlı yardım derneğinde çalışan Lindsey Stone ülkenin en önemli şehitliklerinden biri olan Arlington’da bir askerin mezarı başında çektirdiği fotoğrafını Facebook sayfasında yayınladı.

İnternette en çok paylaşılanlar arasına giren fotoğraf kimliği belirsiz bir kişi tarafından açılan “Lindsey Stone’u kovun” sayfasının da kapak karesi oldu.

Çalıştığı şirket binlerce kişi tarafından beğenilen sayfanın yayınlanmasının ardından Stone’u kovduğunu duyurdu.

Engelli yetişkinler yararına çalışan dernek görevlisi 30 yaşındaki Stone medyada geniş yer bulan fotoğraflarını iş arkadaşı Jamie Schuh ile birlikte çekti.

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre Facebook’ta açılan “Lindsey Stone’u kovun” sayfası yaklaşık 19 bin kişi tarafından beğenildi.

Yardım derneği yetkilileri bu sayfanın yayınlanmasının ardından Facebook’ta bir açıklama yayınlayarak Stone ve Schuh’un görevlerine son verildiğini belirtti.

Yetkililer açıklamada şehit yakınlarına şu sözlerle seslendi: “Arlington Şehitliği olayında ismi geçen iki çalışanımızın işine son verdiğimizi duyurmak isteriz.

Şehit ailelerine yapılan saygısızlıktan dolayı derin üzüntü içerisindeyiz.”

Bu açıklamanın ardından kendilerini eleştirenlere sosyal medya üzerinden yanıt veren Stone ve Schuh fotoğrafı eğlenmek için çektiklerini, amaçlarının kimseye saygısızlık etmek olmadığını söyledi. (ntvmsnbc)