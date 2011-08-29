Şehitlere hüzünlü veda...

T24 - Hakkari’de mayın patlaması sonucu şehit olan askerler son yolculuğa uğurlanıyor. Teröre öfke yağan cenazelerde gözyaşları da sel oldu.



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan üç asker gözyaşları içinde toprağa verildi.



Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde mayın patlaması sonucu şehit olan askerler son yolculuğa uğurlandı. Teröre öfke yağan cenazelerde gözyaşları da sel oldu.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce yola döşenen mayının patlatılması sonucu erler Abdülkerim Erdoğan, Murat Başçı ve Mehmet Topraksüren şehit olmuştu.



Jandarma er Murat Başçı’nın cenazesi askeri helikopterle Konya'ya, ardından karayolu ile Karaman’ın Ermenek ilçesine getirildi. Ahmet Keleşoğlu Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Şehit Murat Başçı, Musalla Mezarlığı'na defnedildi.



Buradaki tören sırasında şehidin eşi Fadime Başçı, tabuta sarılarak ''Ben güçlüyüm, dayanırım. Güçlü olduğumu sen de biliyorsun. Oğlunu senin yerine yetiştireceğim'' dedi.



Şehit Murat Başçı'nın 7 aylık oğlu Ali Mirza'ya babasının komando beresinin giydirildiği görüldü.



Törene, şehidin yakınları, Karaman Valisi Süleyman Kahraman, AK Parti Karaman Milletvekilleri Lütfi Elvan, Mevlüt Akgün, Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Namık Boran, Karaman Belediye Başkanı Kamil Uğurlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.





Urfa şehidine ağladı



Şehit er Mehmet Topraksüren için Şanlıurfa’da tören düzenlendi.



Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehit Mehmet Topraksüren’in cenazesi, Eyyüp Peygamber Camisi'ne getirildi. Cami avlusuna şehit erin cenazesinin getirilişi sırasında vatandaşlar alkış ve tekbirlerle cenazeyi karşıladı.



Musalla taşına konan şehit er Topraksüren'in Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen annesi Anzılha ve ablası Azize Topraksüren gözyaşlarına boğuldu. Baba Hüseyin Topraksüren'in ise ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.



Öğle namazının ardından şehit er Topraksüren'in öz geçmişi okundu ve İl Müftüsü Ramazan Tahiroğlu, tarafından cenaze namazı kılındı.



Şehidin ablası Azize Topraksüren, şehidin naaşını taşıyan tören birliğiyle beraber bir süre kardeşinin tabutunu omuzladı. Şehit erin cenazesinin geçtiği yol güzergahındaki toplu taşıma aracında bulunan vatandaşların da gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.



Bir süre askeri bando eşliğinde kortej eşliğinde taşınan Mehmet Topraksüren'in cenazesi, daha sonra Harran Kapı Aile Mezarlığı'na defnedildi.



Şehit erin cenaze törenine, yakınları, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Seyit Eyyüpoğlu, Halil Özcan, Mahmut Kaçar, Abdülkerim Gök ve Emin Önen, Vali vekili Bahri Tiryaki, Tugay Komutanı Veli Tarakcı, Belediye Başkan vekili Fevzi Yücetepe, gaziler ve vatandaşlar katıldı.





Abisinin yanına defnedildi



21 yaşındaki şehit er Abdülkadir Erdoğan ailesiyle İstanbul Esenyurt'ta yaşıyordu. Tezkeresine 3 ay kala şehit olan askerin cenazesi memleketi Bursa'nın Gedikpınar Köyü'ne getirildi.



Oğluna son kez bakan annenin feryadı yürek dağladı. Erdoğan ailesi için bu ilk evlat acısı değildi, şehit askerin abisi de 3 yıl önce gölette boğulmuştu.



Şehit er, gözyaşları arasında abisinin yanına defnedildi.

Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in yanı sıra çok sayıda milletvekili ve vatandaş katıldı.