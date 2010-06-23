Şehitler uğurlanıyor

T24- Dün (22 Haziran) sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Buse Sarıyağ, Bekir Çelik ve Uğur Ekiz'in cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Elmadağ- Halkalı'da askeri personeli taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybeden Buse Sarıyağ'ın cenazesi Ankara'nın Elmadağ ilçesine getirildi.

Askeri bir uçakla Ankara'ya getirilen cenaze, buradan ambulansla Elmadağ Devlet Hastanesine taşındı. Buse Sarıyağ'ın cenazesi ile babası Ünal Sarıyağ ve annesi Belgin Sarıyağ da hastaneye geldi. 17 yaşındaki Buse Sarıyağ'ın Türk bayrağına sarılı tabutu hastane morguna kaldırıldı.

Tabutun taşınması esnasında anne Belgin Sarıyağ, ''Buse sen yakışmazsın o toprağa. İlk göz ağrımdın'' diyerek ağladı. Buse Sarıyağ'ın ailesi ve yakınları, hastaneden Üçevler mahallesindeki hala Ulviye Sarıyağ'ın büyük bir Türk bayrağı asılan evine gitti.

İki ambulansın hazır beklediği evin önüne belediye tarafından kurulan çadırda toplanan yurttaşlar, Sarıyağ ailesini yalnız bırakmadı.

Buse Sarıyağ, öğle namazından sonra İstasyon Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Elmadağ Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Çelik ve Ekiz'in cenazeleri Hatay'da

Dün servis aracının geçişi sırasında bombalı saldırıda şehit olan astsubay kıdemli üstçavuş Bekir Çelik ve uzman çavuş Uğur Ekiz'in cenazeleri, Maslak'taki İstanbul Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından uçakla Hatay Havaalanına getirildi.

Buradan askeri yetkililer ve şehitlerin yakınları tarafından alınan Bekir Çelik'in cenazesi Hatay'ın İskenderun, Uğur Ekiz'in cenazesi Erzin ilçesine götürüldü.

Bekir Çelik'in cenazesini İstanbul'dan getiren annesi, eşi, büyük ağabeyi ile iki ablası, Modernevler Mahallesi'ndeki evlerine geldiklerinde yakınları ve komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Çelik'in ablaları, evlerinin önündeki kalabalığa, ''Kardeşime düğün mü yapıyorsunuz komşular. Bekir için mi geldiniz? Görev yaparken saldırdılar, güzel kardeşime, bebek kardeşime'' diye seslendi.

Şehit Çelik'in cenazesi bugün Modernevler Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilecek, daha sonra Merkez Kaptanpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karaağaç Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verilecek.

Ekiz'in cenazesi de ikindi namazını müteakip Mahmutlu Mahallesi mezarlığında defnedilecek.

Yaralanan astsubayın sağlık durumu

Halkalı'da askeri personeli taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıda ağır yaralanan Astsubay Mehmet Boşnak'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Saldırının ardından Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 37 yaşındaki Boşnak, ameliyat edildikten sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Boşnak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.