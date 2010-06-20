Şehitler son yolculuklarına uğurlandı

T24 -

'Bu taşeronlara, figüranlara gereken cevap verilecektir'

Şehit ailelerinden notlar...

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Başbakan Erdoğan tören alanına geldi. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunması ile başlayan tören, cenazelerin memleketlerine göndürelmesi ile son buldu.Hakkari'de şehit düşen 11 asker için Van'da düzenlenen askeri törene Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da katıldı. Erdoğan şehit anne babalarına seslendi: "Bu hain taşeronlara, bu figüranlara silahlı kuvvetlerimiz gereken cevabı verecektir."Hakkari Şemdinli'de dün şehit düşen 11 askere bugün veda ediliyor. Şehit 11 asker için ilk tören Van'da düzenlendi.Törene Başbakan Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı Işık Koşaner, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atilla Işık, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Devlet Bakanı Egemen Bağış, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ve Van Milletvekli Hüseyin Çelik katıldı.Törene katılan isimler arasında AB temsilcilerinin bulunması dikkat çekti.Törende Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü.Saat 11.00'de başlayan törende Başbakan Erdoğan bir konuşma yaptı."Acımız çok büyük, hüznümüz dağlar kadar. Boynumuzu bükmüyoruz, bükmeyeceğiz.Gözyaşımızı içimize akıtacak ve bugün hainleri sevindirmeyeceğiz.Bizler alelade bir toprak parçasının üzerinde yaşamıyoruz. Bu topraklar farklı, bu topraklar mübarek.Buradan çok net bir biçimde ifade ediyorum, kazanamayacaksınız, hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Kendi bataklıklarında ve kanlarında boğulacaklardır. Yılgınlığa düşmedik, düşmeyeceğiz.Şiddet sarmalına teslim olmadık, bundan sonra da teslim olmayacağız.Bu tür kanlı saldırılar milletimizin istikametini değiştiremeyecektir.Bu hain saldırılar kardeşliğimizi, dayanışmamızı yıpratamayacak, güvenlik güçlerimizin moralini, azmini bozamayacaktır.Aziz şehitlerimiz gözünüz arkada kalmasın, bıraktığınız emanete canımız kadar sahip çıkacağız.Bu figüranlara, bu taşeronlara kahraman silahlı kuvvetlerimiz gereken cevabı verecektir.Aziz milletim müsterih olsun, bu bayrak ebediyen dalgalanacak.Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün teröristlerce düzenlenen saldırıda 9 asker şehit olmuş, 14 asker yaralanmıştı. Saldırı sonrası operasyonda da araziye döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu da 2 askerin şehit, 2 askerin de yaralanmasıyla şehit sayısı 11'e, yaralı sayısı da 16'ya çıkmıştı.



Genelkurmay Başkanlığının bilgi notuna göre, sınır bölüğüne, bir grup terörist tarafından saat 02.00'da saldırıda bulunuldu.



Çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu, 14 asker yaralandı. Saldırı sonrası başlatılan operasyonda da araziye döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Operasyonlar kapsamında arazi arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçleri, saldırıdan sonra irtibat kesilen bir askerin cenazesine ulaştı.



Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, gece boyunca silahlı helikopter ve topçu ateş desteği sağlandı. Ayrıca Irak'ın kuzey bölgesinde tespit edilen hedefler, Hava Kuvvetleri tarafından ateş altına alındı.



Çatışmada 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede geniş çaplı operasyon sürdürülüyor.













Hakkari'de 1 terörist yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Vezirli köprü mevkisinde, güvenlik güçlerince alınan bir duyum üzerine yürütülen operasyon sonucu, 1 terörist sağ yakalandı.



Teröristle birlikte; 1 tabanca, 1 el bombası, 1 dürbün ele geçirildi.







Milas'taki baba ocağında üzüntü büyük

Piyade Er Sabahattin Derin'in (23) Milas'ın İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi Milas İlçe Jandarma Komutanı Kurmay Yüzbaşı Cemal İyigün verdi.



Oğlunun şehit olduğu haberinin ardından fenalaşan anne Melek Derin'e sağlık görevlileri müdahale etti.



Taziyeleri kabul eden şehidin babası Yaşar Derin ve annesi Melek Derin ''Vatan sağ olsun'' dedi.

Şehidin kardeşi Ufuk Derin ise gözyaşları içinde, ''Ben şimdi ne yapacağım. Kiminle avunacağım'' diye konuştu.





Kavacık Köyü yasta





Şehit Oğuz Yelken'in, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyündeki evinde de büyük üzüntü yaşanıyor.











Terhisine 60 gün kalmıştı

Merkeze bağlı Tepecik beldesinde oturan Piyade Er Mehmet Ali Tosun'un şehit olduğu haberini, Aydın Jandarma Alay Komutanı Albay Uğur Özcan verdi.



Askerliğinin bitimine 60 gün kalan Mehmet Ali Tosun'un şehit olduğunu öğrenen Baba Abdullah Tosun, kendisini telefonla arayan yakınlarına, ''Vatan için verilecek bir canımız varmış, onu verdik. Oğlumla gurur duyuyorum. Yarın bir gün nasıl olsa bu haberi alacaktık. Bir saat önce olmuş, iki saat sonra fark etmez'' şeklinde konuştu.



Anne Müşerref Tosun, ''Benim oğlum hainlerin kurşunuyla şehit oldu. Buna sebep olanlar utansın. Ağlayıp kalleşleri sevindirmeyeceğim'' diye konuştu.





Sakarya'da hüzün var

Saldırıda şehit olan Piyade Er Mutlu Saydam'ın Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki baba ocağında büyük üzüntü yaşanıyor.



Baba Sıddık Saydam, oğlunun askere gitmeden önce markette çalıştığını belirtti.

Oğlunun silahın ne olduğunu bilmediğini ifade eden Saydam, ''Terhisine 57 gün vardı'' diye konuştu.





Şehit Piyade Onbaşı Kayın'ın evinde üzüntü yaşanıyor

Piyade Onbaşı Mustafa Kayın'ın Keşan'daki evinde büyük üzüntü yaşanıyor.



Şehidin ağabeyi Süney Kayın, kardeşi Mustafa Kayın'ın, şehit olmadan bir gün önce kendisine ''Abi beni aramayın göreve çıkıyoruz. Telefonumu komutanıma teslim edeceğim. Hakkınızı helal edin'' diye telefonla mesaj attığını belirtti.



Süney Kayın, ''Çok üzgünüz. Yine de vatan sağ olsun. Ağlamayacağız'' diye konuştu.











Ömer Kara'nın evinde de yas var

Uzman Çavuş Ömer Kara'nın Mersin'in Tarsus ilçesindeki babaevinde büyük üzüntü yaşanıyor.

Kara'nın Hacıhamzalı köyünde oturan ailesine acı haberi, askeri yetkililerle Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz birlikte verdi.







Elas Esendere'nin ailesine acı haber verildi





Piyade Er Elas Esendere'nin, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Ericek beldesine bağlı Haytalar mezrasındaki ailesine acı haber verildi.



Şehit Piyade Er Elas Esendere'nin baba evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Haberi alan köylülerle çevre köylerden vatandaşlar, Esendere ailesinin evine gelerek baş sağlığı diledi.



Bu arada Göksun ilçesinde de sürekli Şehit Piyade Er Elas Esendere'nin şehit olduğu anonsları yapılıyor.



İstanbul'da bir şirkette işçi olarak çalışan baba Çavuş Esendere'nin dün gece izne geldiği belirtildi. Şehit Piyade Er Elas Esendere'nin ailesinin, yaklaşık bir aydır oğullarıyla görüşemediği öğrenildi.



Jandarma Komando Çavuş Yusuf Pazar'ın (20) Ankara'nın Kazan ilçesinde oturan ailesi, askeri yetkililerden aldıkları acı haberin ardından gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan anne Nurdan ve baba Yaşar Pazar ile iki kardeşine 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.



Yusuf Pazar, yaklaşık iki yıl önce çevre düzenlemesi yapılarak oluşturulan Şehitlik'e defnedilecek ilk şehit olacak.







