Şehitler son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lılarla çıkan çatışmada şehit olan Mustafa Aydın ve Mehmet Kıran son yolculuğuna uğurlandı.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Mustafa Aydın’ın cenazesi Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin cenazesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulu Cami'ye getirildi. Baba Mehmet Aydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Bu vatan bizim ise onu koruyacağız. Yaptıklarına pişman olacaklar. Hiç üzülmüyorum, onu ben vatan için yetiştirdim ve vatan uğruna gitti. Vatan sağ olsun diyorum'' dedi.

İl Müftü Yardımcısı Lütfi Çetinkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, ambulansla Senir köyündeki baba evine götürüldü. Aydın'ın cenazesi daha sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Sakarya'nın Söğütlü Gündoğan Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilen Şehit Piyade Onbaşı Mehmet Kıran'ın naaşı da, burada helallik alındıktan sonra Söğütlü Kaymakamlığı önüne götürülerek, askeri tören düzenlendi.

Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, şehit piyade onbaşı Mehmet Kıran'ın babası Mustafa Kıran'a taziyelerini iletti.

Kıran'ın cenazesi, törenin ardından buradaki Orta Camii'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Söğütlü Şimşirtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit oğluyla aynı ismi taşıyan baba Mehmet Kıran taziyeleri kabul ederken, Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan şehidin ağabeyi Muhammet Kıran da özel izin alarak cenaze törenine geldi.

Bu arada, Kıran'ın cenazesinin tören alanına getirilişi sırasında, şehidin bazı yakınlarının göz yaşlarına hakim olamadıkları görüldü.