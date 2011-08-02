Şehitler son yolculuğuna uğurlandı

T24 - Van'da, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver'in cenazesi Gaziantep'te, Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Sağ'ın cenazesi Konya'nın Akşehir ilçesinde, Jandarma Uzman Çavuş Serkan Angay (31) ise memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Şehit cenazelerine çok sayıda devlet görevlisi ve asker katıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sağ'ın kızının ağlamasına dayanamayan Davutoğlu, cebinden çıkardığı mendille küçük kızın gözyaşlarını ve terini sildi.





ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SAĞ'IN ANNESİ UZUN SÜRE TABUTA SARILDI



Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sağ'ın cenazesi, helikopterle Akşehir'e, buradan da karayoluyla şehidin baba ocağının bulunduğu ilçeye bağlı Yeşil köye getirildi. Cenaze aracına konulan şehidin naaşı, baba evine götürülerek, bir süre bekletildi. Daha sonra omuzlara alınan Sağ'ın cenazesi, köy meydanındaki Alemdar Cami'ne getirildi. Şehidin eşi Tuğba, oğlu Ali ve yakınları tabuta sarılarak uzun süre ağladı.Törene katılan Davutoğlu, şehidin babası Ali Sağ ve yakınlarına baş sağlığı diledi.



Davutoğlu, sürekli ağlayan şehidin kızı Büşra'nın elini tutup, saçlarını okşayarak, onu teselli etmeye çalıştı. Daha sonra Davutoğlu, cebinden çıkardığı mendille küçük kızın gözyaşlarını ve terini sildi.



Konya Müftüsü Şükrü Özbuğday, törende yaptığı kısa konuşmanın ardından cenaze namazını kıldırdı.



Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlara alınarak köy mezarlığına götürülürken vatandaşlar ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Kahrolsun PKK'' sloganları attı.



Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Sağ'ın cenazesi köy mezarlığına, dualar eşliğinde defnedildi.



Cenaze törenine, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Namık Boran, Garnizon Komutanı Tümgeneral Orhan Turfan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, AK Parti Konya milletvekilleri, sivil topum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.





ŞEHİT ANGAY'DA TOPRAĞA VERİLDİ



Şehit Uzman Çavuş Angay'ın cenazesi, havayoluyla getirildiği Antalya'nın Gazipaşa Havaalanı'ndan ailesi, yakınları ve askeri yetkililer tarafından alınarak Anamur Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Anamur'un Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.



Burada şehidin eşi Duygu, annesi Ayten ve babası Ali Angay ile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktüler. Duanın ardından Angay'ın cenazesi, ''şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK'' sloganları arasında Otogar Camisi'ne getirildi. Törene katılan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, şehidin babası annesi ve eşine başsağlığı diledi.



Yoğun katılımla kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehit cenazesi kortej eşliğinde tekrar baba evinin yakınına kadar getirilerek, burada belediyeye ait cenaze nakil aracına alındı.



Daha sonra Sarıdana köyüne götürülen şehidin cenazesi dualarla toprağa verildi.



Cenaze törenine şehidin annesi, babası, eşi ve yakınlarıyla Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral İsmail Taylan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta, Anamur Kaymakamı Cemil Aksak, Belediye Başkanı Mehmet Türe bazı AK Parti ve CHP milletvekilleri, askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.





ASTSUBAYIN EŞİNDEN YÜREK YAKAN TÜRKÜ



Askeri uçakla Van'dan Gaziantep'e getirilen şehit Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver'in cenazesini taşıyan araç, Oğuzeli ilçesine bağlı Doğanpınar köyü girişinde şehit Tanrıöver'in yakınları tarafından ağıtlarla karşılandı.



Cenazeyi görmek isteyen şehidin 8 yaşındaki kızı Ecem, teyzesinin omuzunda babasını karşıladı. Cenazenin gelişi sırasında şehidin annesi ve babası askeri yetkililer tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Şehit Astsubay Tanrıöver'in annesi Sabiha ve kız kardeşleri baygınlık geçirdi. Baygınlık geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti.



5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli Albay Rıfat Şahiner, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, şehit Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver'in çok iyi bir baba ve kahraman bir asker olduğunu söyledi.



Her Türk askerinin şehit olmak istediğini belirten Albay Şahiner, ''Vatan toprakları üzerinde önce özerk ve sonra bağımsız bir devlet kurma hayaline kapılmış olan bölücü terör örgütü ve işbirlikçileri ile onlara destek olarak Türk silahlı kuvvetlerine karşı her türlü alçaklığı yapan yerli ve yabancı destekçilerini bir kez daha uyarıyoruz; bir tek Türk askeri ayakta kaldığı sürece bu bayrak inmeyecek ve vatan bölünmeyecektir'' dedi.



Konuşmanın ardından Gaziantep Müftüsü Ahmet Bulut cenaze namazını kıldırdı. Bulut'un, ''hakkınızı helal ediyor musunuz?'' sorusu üzerine baba Mehmet Tanrıöver'in, ''Helal olsun, helal olsun oğlum, sana canım feda olsun'' sözleri törene katılanlara duygulu anlar yaşattı.



Cenaze namazının kılınmasının ardından mezarlığa doğru yola çıkarılmak istenen cenazeye baba Mehmet Tanrıöver engel oldu. Baba Tanrıöver, ''Ne olur bırakın oğluma dua etmek istiyorum'' diye konuştu.



Askeri yetkililerin izin vermesi üzerine baba Mehmet Tanrıöver, cenazenin yanına gelerek, ''Oğlum seni Muhammed'e, seni Ali'ye teslim ediyorum, onlar yoldaşın olsun oğlum'' diyerek dua etti. Cenaze daha sonra köy mezarlığına götürülerek toprağa verildi. Cenazenin mezarlığa götürülüşü sırasında köyün gençleri büyük bir Türk Bayrağı açarak cenazenin ardından yürüdü.



Bu arada 24 Temmuz'da Mardin'in Ömerli ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Ali Öztürk'ün babası da Mehmet Tanrıöver'i cenaze boyunca teselli etmeye çalıştı.



Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları ile Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Sarı, Ali Şahin, Derya Bakbak, Halil Mazıcıoğlu, Nejat Koçer, CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kahraman Güneş, Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Birol Şimşek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, BBP MKYK Üyesi İhsan Kaya, CHP İl Başkanı Ali Peri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İşte o türkü...



Bir çocuk annesi Zeliha Özden, Facebook'taki kişisel sayfasının duvarına 15 Temmuz'da İsmail Özden'in seslendirdiği 'Gömdüm Oğlum' adlı duygu yüklü türkünün klibini ekledi.



Türküde 'Kanlı gözyaşımla pınara döndüm. Tabutun üstünde dirildim öldüm. Seni vuran eller kırılsın oğul, kırılsın oğul' sözleri, dinleyenlerin yüreklerini dağladı.



Gömdüm oğlum



Esat Kabaklı'nın bestelediği türkünün sözleri şöyle:



'Kanlı gözyaşımla pınara döndüm

Tabutun üstünde dirildim öldüm

Seni vuran eller kırılsın oğul, kırılsın oğul...

Doymadım sesine, fidan boyuna

Kalın ip taktılar ince boynuna

Gül gibi düştün toprağın koynuna

Seni asan eller kırılsın oğul, kırılsın oğul...

Giden oğul hiç gelir mi yerine

Ah evladım yaram indi derine

Hele bakın zalımın eserine

Seni yakan eller kırılsın oğul, kırılsın oğul...



