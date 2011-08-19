-Şehitler için Diyarbakır'da tören düzenlenecek DİYARBAKIR (A.A) - 19.08.2011 - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan 2 asker için Diyarbakır'da tören düzenlenecek. Eruh ilçesine bağlı Bilgili Köyü karakoluna dün akşam bir grup PKK'lı teröristin düzenlediği silahlı saldırısı sonucu çıkan çatışmada şehit olan Astsubay İlker Atan ile er Recep Garlı'nın cenazesi helikopterle Siirt'ten Diyarbakır Asker Hastanesi'ne getirildi. Burada saat 14.00'te basına kapalı olarak düzenlenecek törene, Batman'da bulunan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılacağı belirtildi. -Diyarbakır'da toprağa verilecek Şehit Recep Garlı'nın ailesi, oğullarının şehit düştüğü haberi üzerine cenaze için 20 yıl önce geçim sıkıntısı nedeniyle göç ettikleri İzmir'in Bayındır ilçesinden Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır Asker Hastanesine gelen şehidin kuzeni Orhan Garlı (24), Recep Garlı'nın vatani görevini tamamlamasına yaklaşık 7 aylık bir sürenin kaldığını ifade ederek, ''Recep'in ailesi 20 yıl önce işsizlik nedeniyle İzmir'in Bayındır ilçesine göç etmişti. Amcam ve Recep orada seyyar satıcılık yaparak, yaşamını sürdürüyordu. Recep 3 yıl önce evlenmişti. 1.5 yaşında bir kızı vardı. Çok üzüntülüyüz. Törenin ardından Recep'in cenazesi Çınar ilçesinin Altınakar köyündeki aile mezarlığına defnedilecek'' dedi.