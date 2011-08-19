T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehitler için Diyarbakır'da tören düzenlenecek DİYARBAKIR (A.A)

19 Ağustos 2011 16:55

-Şehitler için Diyarbakır'da tören düzenlenecek DİYARBAKIR (A.A) - 19.08.2011 - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan 2 asker için Diyarbakır'da tören düzenlenecek. Eruh ilçesine bağlı Bilgili Köyü karakoluna dün akşam bir grup PKK'lı teröristin düzenlediği silahlı saldırısı sonucu çıkan çatışmada şehit olan Astsubay İlker Atan ile er Recep Garlı'nın cenazesi helikopterle Siirt'ten Diyarbakır Asker Hastanesi'ne getirildi. Burada saat 14.00'te basına kapalı olarak düzenlenecek törene, Batman'da bulunan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılacağı belirtildi. -Diyarbakır'da toprağa verilecek Şehit Recep Garlı'nın ailesi, oğullarının şehit düştüğü haberi üzerine cenaze için 20 yıl önce geçim sıkıntısı nedeniyle göç ettikleri İzmir'in Bayındır ilçesinden Diyarbakır'a geldi.  Diyarbakır Asker Hastanesine gelen şehidin kuzeni Orhan Garlı (24), Recep Garlı'nın vatani görevini tamamlamasına yaklaşık 7 aylık bir sürenin kaldığını ifade ederek, ''Recep'in ailesi 20 yıl önce işsizlik nedeniyle İzmir'in Bayındır ilçesine göç etmişti. Amcam ve Recep orada seyyar satıcılık yaparak, yaşamını sürdürüyordu. Recep 3 yıl önce evlenmişti. 1.5 yaşında bir kızı vardı. Çok üzüntülüyüz. Törenin ardından Recep'in cenazesi Çınar ilçesinin Altınakar köyündeki aile mezarlığına defnedilecek'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24