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Şehitler Abidesi'nde merdivenden düşen öğrenci öldü

14 yaşındaki Berk Durak, Şehitler Abidesi'nin alt bölümünde yer alan tuvaletlere ulaşılan merdivenden indiği sırada dengesini kaybederek düştü

19 Mayıs 2015 00:42

Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni ziyaret için gelen öğrenci, tuvaletlerin yakınındaki merdivenden düşerek hayatını kaybetti.

Bursa Osmangazi Altıparmak Fethi Açançiçek Ortaokulu'nda eğitim gören 14 yaşındaki Berk Durak, öğretmen ve arkadaşlarıyla Şehitler Abidesi'ni ziyaret etmek için Gelibolu Yarımadası'na geldi.

Durak, Şehitler Abidesi'nin alt bölümünde yer alan tuvaletlere ulaşılan merdivenden indiği sırada dengesini kaybederek düştü.

Ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi'ne getirilen Durak, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Durak'ın cenazesi Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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