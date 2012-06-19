Şehidin babasına son mesajı: Ölmez de sağ kalırsak belki yine görüşürüz

Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde PKK’lıların saldırısında şehit olan Piyade Komando Onbaşı Ali Yasin Erosmanoğlu’nun da Trabzon'daki evine ateş düştü. Erosmanoğlu'nun babası en son üç gün önce görüştüklerini söyleyerek oğlunun, "Bu belki son görüşmemizdir. Ölmez de sağ kalırsak belki yine görüşürüz" dediğini aktardı.

Şehit onbaşı 21 yaşındaki Ali Yasin Erosmanoğlu’nun Kurtuluş Mahallesi’ndeki evine giden İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Sönmez, ailesine acı haberi verdi ve başsağlığı diledi. 5 kardeşin en küçüğü olan ve tezkeresine 5 ay kaldığı öğrenilen Ali Yasin’in annesi Nurten ve babası Ali Sait Erosmanoğlu gözyaşlarına boğuldu. Ailenin yakınları evin bulunduğu sokağa akın ederken, sokağın çeşitli yerlerine ve eve Türk bayrağı asıldı.



Yenimahallespor’da amatör olarak futbol oynadığı öğrenilen şehit onbaşı Ali Yasin Erosmanoğlu’nun ayrıca müzikle de uğraştığı ve ’Ölü Kral’ lakabıyla rap müzik yaptığı belirtildi. En son 3 gün önce evini telefonla arayan ve ailesiyle konuşan Ali Yasin’e annesinin, "Kendine dikkat et oğlum" dediği öğrenildi.



Kafesteki kuşu önünde ağıt



Şehit askerin uzun yıllardır baktığı saka kuşu da kafesiyle birlikte evin önüne çıkarıldı. Ali Yasin’in annesi ve halaları, saka kuşunun kafesinin yanında ağıtlar yaktı.



Baba: Gerekirse ben de giderim



Şehit babası Ali Sait Erosmanoğlu, oğlu Ali Yasin’le en son konuşmalarını anlatırken şunları söyledi:



"En son konuştuğumuzda ‘Ellerim titriyor, sinirsel bir durumum var. Hastaneye gitmem lazım ama gidemiyorum. Stresten böyle oldum’ dedi. Düşmanlarımız içimizde, Meclis’te. Buna Başbakanımız bir çözüm bulsun. Benim bir oğlum gider, arkasından diğeri gider, gerekirse ben de giderim."

Şehidin ağabeyi Cemal Erosmanoğlu ise "3 gün önce aradığında, ‘Bu belki son görüşmemizdir. Ölmez de sağ kalırsak belki yine görüşürüz’ demişti. Yıllardır buna bir çözüm bulamadılar" dedi. Şehit Ali Yasin Erosmanoğlu’nun akrabaları da, "Dağdan kedi gelse görülür. Neden önlem alınmıyor? Çocuklarımız şehit oluyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.



Son mesajı



Ali Yasin Erosmanoğlu’nun sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta paylaştığı bir fotoğraf da görenleri duygulandırdı. Fotoğrafta, Türk bayrağı ve dağda nöbet bekleyen asker figürlerinin altındaki yazıdaki, "Bekliyorum anne, elim tetikte, bekliyorum anne memleketi ve seni" ifadesi dikkat çekti.

"Beni neden getirdiniz? Bırakın çatışayım"

PKK'lıların saldırısında yaralanan askerler, helikopterle Hakkari'ye getirildi. Yaralı bir askerin ise, "Beni neden getirdiniz? Bırakın çatışayım. Benim arkadaşlarımın yanında olmam lazımdı" dediği belirtildi.

PKK'nın Hakkari'deki saldırısı ardından yaralanan askerler, helikopterle Hakkari'ye getirildi. Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ardından 5 asker, Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulansla Van Asker Hastanesi'ne, 8'i Hakkari Asker Hastanesi'ne kaldırılırken, 3 yaralı da Hakkari Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı bir askerin ise, "Beni neden getirdiniz? Bırakın çatışayım. Benim arkadaşlarımın yanında olmam lazımdı" dediği belirtildi. Bu arada, şehit olan 8 askerin cenazesi helikopterle Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na getirildi.