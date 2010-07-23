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ŞEHİT YÜZBAŞI'YA YARIN ANKARA'DA TÖREN ANKARA (A.A)

23 Temmuz 2010 19:12

-ŞEHİT YÜZBAŞI'YA YARIN ANKARA'DA TÖREN  ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi merkezinde 18 Temmuzda meydana gelen patlamada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bugün şehit olan Piyade Yüzbaşı Barış İbrahim Yurtseven için yarın Kocatepe Camisi'nde tören düzenlenecek. Yurtseven, bölücü terör örgütü mensuplarınca yol kenarında bulunan mazgal demirinin altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 18 Temmuzda infilak ettirilmesi sonucu yaralanmıştı. Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yurtseven, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün sabah saatlerinde şehit olmuştu. Yurtseven için yarın öğle namazının ardından Kocatepe Camisi'nde tören düzenlenecek. Yurtseven, törenden sonra Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verilecek. 

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