-Şehit Yüzbaşı Kındız'ın baba evi hüzün dolu KARACABEY (A.A) - 19.08.2011 - Malatya'da teknik arıza nedeniyle düşen askeri helikopterden yaralı olarak kurtulan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Yüzbaşı Erhan Kındız'ın (35), Bursa'nın Karacabey ilçesindeki evinde yas var. Karacabey Kaymakamı Dursun Balaban, Garnizon Komutanı Üsteğmen Hayati Sarı ve Belediye Başkanı Ergün Koç'un taziyeye gittikleri şehit Yüzbaşı Erhan Kındır'ın babası Ramazan Kındız'ın feryatları yürekleri dağladı. Son derece üzgün olduğu gözlenen şehit babasının, ''Gitti kınalı kuzum, gitti yavrum. Bir daha gelmeyecek'' şeklinde ağıt yakması herkesi gözyaşlarına boğdu. Bu arada evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu olan şehit Yüzbaşı Kındız'ın naaşının, Malatya'da düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Bandırma 6. ana jet üssüne götürülmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Öte yandan daha önce Bursa Ulu Camii'de kılınacağı belirtilen cenaze namazının ailenin isteği doğrultusunda bugün ikindi namazında Karacabey Ulu Camii'de kılınacağı bildirildi.