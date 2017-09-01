Şehit Yarbay Songül Yakut'un annesi, mezarı başında gözyaşı döktü

Mikail PELİT/MALATYA, (DHA) - KURBAN Bayramı\'nın 1’nci gününde şehitlikler dolup taştı. Şırnak\'ta düşen askeri helikopterde şehit olan Yarbay Songül Yakut’un annesi Sabahat Yakut da kızının mezarı başında dua etti.

Bayram namazından sonra mezarlık ve şehitliklere akın eden vatandaşlar, hem yakınlarının kabrini ziyaret etti, hem de şehitleri anmak için kabirlerine gitti. Şehit ailelerini teselli eden vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmadı.

Şırnak\'ta 31 Mayıs 2017 günü düşen askeri helikopterde şehit olan jandarmanın ilk kadın komutanı Yarbay Songül Yakut’un annesi Sabahat Yakut da kızının mezarı başında dua etti. Sabahat Yakut, şehit kızının fotoğrafını bağrına basarak gözyaşı döktü.

Bu arada Malatya\'da da kendi kurbanları kesmek isteyen acemi kasaplardan bazıları, yaralanarak hastanelik oldu.

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