Şehit yakınları ve gazilerin uçuş sevinci

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Türk Hava Kurumu (THK) paraşüt ve uçuş ekibi, şehit yakınları ve gazileri uçakla gezdirdi.



THK faaliyet programı kapsamında Dalaman Havalimanına gelen paraşüt ve uçuş ekibi, aralarında şehit yakınları ve gazilerin de bulunduğu 112 kişiyi 8'erli gruplar halinde THK'ya ait uçağa bindirdi. Dalaman Havalimanından kalkan uçak, Ortaca, Dalaman, Göcek ve Dalyan semalarında yaklaşık 15 dakika gezdikten sonra kalkış yaptığı noktaya indi.



Vatandaşlar uçaktan indikten sonra uçuş ve paraşüt ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Uçuş ekibi, THK ve Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 170. yıl dönümü dolayısıyla jandarma ve THK amblemli flama açtı.



THK Paraşüt Okulu öğretmenlerinden Halil Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerle THK'yı vatandaşlara tanıtmak istediklerini söyledi.



Halil Öztürk, şöyle konuştu:



"THK sadece Kurban Bayramı'nda deri toplayan, zekat alan bir kurum değil. THK, havacılık faaliyetleri yapan, binlerce paraşütçü, planörcü, yamaç paraşütçü, baloncu, mikro lightçı, yelken kanatçı yetiştiren bir kurum. Bu çerçevede burada yaptığımız uçuş tanıtımlarının yanı sıra bir ekibimiz okullarda THK'nın faaliyetlerini anlatan konferanslar veriyor. 11 kişilik ekiple bu ay Ege Bölgesi'ni dolaşıyoruz."



Öztürk, THK'nın bir amacının da havacılığı halka sevdirmek olduğunu ifade ederek, "halk uçuşları" düzenlediklerini ifade etti.



Bu faaliyete şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının da katıldığını kaydeden Öztürk, "Bu insanlarımız uçağa hiç binmemişlerse o duyguyu yaşasınlar ve havacılığı sevsinler diye onları da etkinliğe dahil ettik. Etkinliğimizden memnun ayrılıyorlar, bunu gözlemliyoruz. Bizler de çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.



Geziye katılan vatandaşlardan, babası gazi olan Dalaman Öztaş Lisesi öğrencisi Aslıhan Aslan da uçmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Türkiye'nin güzelliklerini havadan görme imkanı bulduklarını belirten Aslan, yetkililere teşekkür etti.



Geziye katılan 67 yaşındaki Şener Öner ise ilk kez uçağa binmekten mutlu olduğunu ifade etti.

