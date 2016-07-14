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Şehit yakınından "Ne mutlu şehit ailesine" diyen kaymakama: Devleti yönetenler niye mutlu olmuyor?

"Çocuklarını askere göndermiyorlar, çürük raporu aldırıyorlar?"

Şehit Jandarma Er Orkun Alp Arslan

14 Temmuz 2016 12:41

Mardin'de PKK'nın saldırısında şehit düşen Jandarma Er Orkun Alp Arslan'ın yakınları kendilerine taziyeye gelen ve "Ne mutlu şehit ailelerine" diyen Kaymakam İzzettin Sevgili'ye "Devleti yönetenler niye mutlu olmuyorlar?" diyerek isyan etti.

Yeniçağ'ın haberine göre, Mardin’in Artuklu İlçesi’ne bağlı Cevizlik Köyü Jandarma Karakolu’na PKK’lıların bomba yüklü kamyonetle düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Er Orkun Alp Arslan’ın Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evlerini ziyaret eden Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, anne Seray Arslan’a taziyelerini iletti.

Kaymakam Sevgili, daha sonra evin dışında şehit yakınları ve vatandaşlarla sohbet etti. Şehit yakınlarına, cezaevinde olan şehidin babası Süleyman Arslan ile de görüştüklerini söyleyen Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, “Şehidimizin babası oğlunun şehit haberini metanetle karşıladı ve ‘Vatan sağ olsun’ dedi. Biz de buradan şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

 

“Spekülasyona gerek yok"

 

Kaymakam İzzettin Sevgili’nin, şehitliğin peygamberlikten sonraki en büyük mertebe olduğunu, şehidin ailesinden 60 kişiye şefaat edeceğini söylemesi üzerinde, şehidin babasının arkadaşı olduğu söylenen Hasan Okur, “Çok güzel konuştunuz, ne mutlu şehit ailesine diyoruz. Doğru ama maalesef devleti yönetenler niye mutlu olmuyorlar? Çocuklarını askere göndermiyorlar, çürük raporu aldırıyorlar?” dedi.

Hasan Okur’un bu sözlerine tepki gösteren Kaymakam Sevgili, “Spekülasyona gerek yok. Hepimizin acısı var. Şehit evinde konuşulacak şeyler değil” karşılığını verdi.

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