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Şehit yakını ve gazilere devlet övünç madalyası ANKARA (A.A)

27 Ağustos 2011 13:09

-Şehit yakını ve gazilere devlet övünç madalyası ANKARA (A.A) - 27.08.2011 - Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından malul olanlara ve şehitlerin mirasçılarına ''Devlet Övünç Madalyası'' verilecek.  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından malul olanlara ve şehitlerin mirasçılarına ''Devlet Övünç Madalyası'' verilmesine, Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine, 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu'na göre, Bakanlar Kurulunca 18 Temmuz 2011'de karar verildiği belirtildi. Bakanlar Kurulu kararına göre, 21'i Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından malul, 47'si şehit mirasçısı olmak üzere toplam 68 kişiye ''Devlet Övünç Madalyası'' verilecek.

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