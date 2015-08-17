Şehit yakını Döndü Nine: 81 yaşındayım, Erdoğan beni de içeri atsın, ama gençler ölmesin!

Kars’ta PKK saldırısında hayatını kaybeden 35 yaşındaki Jandarma Astsubay Başçavuş Nurettin Öztürk’ün yakını 81 yaşındaki Döndü Tekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki göstererek “81 yaşındayım, atsın beni de içeri ama gençler ölmesin” dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Öztürk ailesinin Kalekışla köyünde oturan ve cenaze evine taziye için gelen 81 yaşındaki Döndü Tekin, "fakir çocukların öldüğünü, Erdoğan’ın çocuklarının ise yatta yaşadığını" söyledi.

“Bu fakir vatandaşın çocuğunu öldürmesin. Kendi çocuğu yatta yaşayıp da… Hep fakir çocuğu ölüyor, yazık değil mi?”diye soran Tekin, şöyle devam etti:

“Ben hiçbir partiyi tutmuyorum, partici değilim. Ama 10 yıl savaş yapmış bir gazinin kızıyım. Çözüm süreci bu mu, ayıp değil mi? Niye birleşmiyorlar, niye parti (hükümeti) kurmuyorlar? Bu kadar mı vahşilik olur, bu kadar mı insan vatanını düşünmez. Bu kadar genç çocuk öldürür bu insan. Yazık değil mi, analar ağlıyor, bizler ağlıyoruz, o ağlamıyor. O yaşıyor, yaşıyor. Çeksin partiden elini gayrı, bu partiler birleşsin partiyi (hükümeti) kursun.”

Tekin, “Bizlere fakirlere, köylülere yazık değil mi? Olmaz bu kadar olmaz. 81 yaşındayım, Erdoğan atsın beni de içeri ama gençler ölmesin. Yeter yavrum yeter. Bitirdi bizi yeter” diye konuştu.