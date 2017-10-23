Şehit Uzman Onbaşı Kemal Zeren son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA) Van'ın Başkale İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Kemal Zeren için Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenleniyor
23 Ekim 2017 19:20
Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA) Van\'ın Başkale İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Kemal Zeren için Pendik\'teki 15 Temmuz Şehitler Camii\'nde düzenleniyor.
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