T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit Uzman Onbaşı Kemal Zeren son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

  Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA) Van'ın Başkale İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Kemal Zeren için Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenleniyor

23 Ekim 2017 19:20

 

Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA) Van\'ın Başkale İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Kemal Zeren için Pendik\'teki 15 Temmuz Şehitler Camii\'nde düzenleniyor.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ALTUNCUTİFTİKCİDHA Van BaşkalePKKUzman Onbaşı Kemal ZerenPendikTemmuzCamiiFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24