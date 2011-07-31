-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESİ BURSA'YA GÖNDERİLDİ MALATYA (A.A) - 31.07.2011 - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, jandarma trafik timine düzenlenen saldırıda şehit olan uzman çavuş Abdulmecit Yıldırım'ın cenazesi, Malatya'da yapılan otopsinin ardından Bursa'ya gönderildi. Kahramanmaraş'tan Malatya Adli Tıp Kurumuna getirilen şehidin cenazesi, burada yapılan otopsinin ardından önce Malatya Asker Hastanesine oradan da 7. Ana Jet Üssüne götürülerek Bursa'ya gönderildi. Afşin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli trafik timinin, Ekinözü ilçesine bağlı Gaziler köyünde meydana gelen ölümlü trafik kazasına gidişi sırasında araca ateş açılmış olayda bir asker şehit olmuş iki asker de yaralanmıştı.