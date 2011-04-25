-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN BABA EVİNDE HÜZÜN GÖKSUN (A.A) - 25.04.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan uzman çavuş Durdu Çapar'ın Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki baba evinde hüzün var. Alınan bilgiye göre, Yüksekova Cengiz Topel Caddesi Eski Cezaevi Kavşağı'nda kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 21. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığında görevli uzman çavuşlardan Durdu Çapar (25), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Durdu Çapar'ın (25) şehit olduğu haberi, ailesini ve memleketi olan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesini yasa boğdu. Acı haber, Göksun Yenimahalle'de oturan şehidin ailesine Göksun Kaymakamı Mehmet Sinan Yıldız, Göksun Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Şener İzci ve Göksun Belediye Başkanı Ramazan Hurç tarafından verildi. Şehidin yakınları acı haberle sarsılırken, şehidin baba evine bayrak asıldı. Ayrıca evin önünde 112 Acil Servis ekipleri de hazır bekletiliyor. Göksun Belediyesinde işçi olarak çalışan Nizamettin Çapar ile Hatice Çapar'ın 4 erkek çocuğundan ikincisi olan şehit Durdu Çapar'ın iki ay önce Göksun'a izne geldiği ve olaydan bir gün önce babası ile telefonda görüştüğü belirtildi. Acılı baba Nizamettin Çapar, ''Oğlum iki yıllık uzman jandarma çavuştu. Olaydan bir gün önce telefonla görüştük, operasyondan geldiğini ve (ben iyiyim baba meraklanmayın) dedi. Vatan sağ olsun'' diye konuştu. Öte yandan, şehit uzman çavuş Durdu Çapar'ın nişanlı olduğu ve yaz ayında düğün yapmayı düşündüğü belirtildi. Şehit Çapar'ın cenazesinin, işlemlerin ardından Kahramanmaraş'a ardından karayolu ile Göksun'a getirileceği ve yarın düzenlenecek resmi törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.