-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YILMAZ'A SON TÖREN NEVŞEHİR (A.A) - 21.07.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Turgay Yılmaz'ın cenazesi memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Mahmatlar beldesinde toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Turgay Yılmaz için evinin önündeki belde camisinde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nevşehir Valisi Osman Aydın, Nevşehir Milletvekilleri Rıdvan Köybaşı, Ahmet Erdal Feralan ve Mahmut Dede, Kayseri Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Murat Kırıkkaya, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Avanos Kaymakamı Aylin Kırcı Duman, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Gurulkan, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan Şehit Yılmaz'ın babası Abdulkadir Yılmaz ile annesi Gülsüm Yılmaz ve kardeşi Tuncay Yılmaz'ı Kayseri Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Murat Kırıkkaya teselli etmeye çalıştı. Cenaze töreninde şehit oğlunun tabutuna sarılınca fenalaşan anne Gülsüm Yılmaz'a acil servis sağlık ekipleri müdahale etti. Cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında belde mezarlığına getirilen Şehit Yılmaz'ın naaşı, dualar, gözyaşları ve terör örgütü aleyhine atılan sloganlar arasında toprağa verildi.