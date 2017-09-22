Şehit Uzman Çavuş Ünal'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı (2)- yeniden

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\'Şehit Uzman Çavuş Ünal\'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı\' başlıklı haberimizi, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'ın törende yer almaması nedeniyle kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden veriyoruz



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Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR, (Konya), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Esendere bölgesinde PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan uzman çavuş, 42 yaşındaki Halim Ünal, memleketi Konya\'nın Tuzlukçu İlçesi\'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit uzman çavuş Halim Ünal\'ın cenazesi, cenazesi akşam saatlerinde askeri uçakla Konya Havalimanı\'na getirildikten sonra helikopterle annesi Sebahat Ünal\'ın oturduğu Akşehir İlçesi\'ne götürüldü. 21 yıllık uzman çavuş olan Ünal\'ın cenazesini burada eşi Esin Ünal ve 2 kızıyla yakınları karşıladı. Şehit Ünal\'ın cenazesi helallik alınmak için baba ocağına götürüldü. Burada oğlunun tabutuna sarılan annesi Sebahat Ünal, \'\'Yavrum, kuzum, ben seni böylemi görecektim. Böyle mi getireceklerdi\'\' diye gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından şehit cenazesi, kortej eşliğinde Tuzlukçu İlçesi\'ndeki dini ve askeri törenin yapılacağı ilçe mezarlığı önüne getirildi.

Törene, Ak Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, protokol üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı. Eşi Esin Ünal ve kızlarını yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Ünal\'ın cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi. Defin işlemi sırasında baygınlık geçiren anne Sebahat Ünal\'a, sağlık görevlileri müdahale etti. Şehit Ünal\'ın babası Osman Ünal\'ın da daha önce vefat ettiği belirtildi.



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