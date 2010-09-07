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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ AKŞEHİR (A.A)

07 Eylül 2010 22:31

-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ AKŞEHİR (A.A) - 07.09.2010 - Tunceli'de terör örgütü mensuplarının dün bir hidroelektrik santraline düzenlediği saldırıda çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Komando Uzman Çavuş Bilal Gülcan'ın cenazesi, memleketi Akşehir'de toprağa verildi. Askeri helikopterle Konya'nın Akşehir ilçesindeki Nasreddin Hoca Stadyumu'na getirilen şehidin cenazesi, ardından Karahüyük beldesindeki evinin önüne getirildi.  Karahöyük Musalla Camisinde kılınan ikindi namazınını ardından cenaze, tören için Musalla Mezarlığı önüne getirildi. Burada düzenlenen törende, şehidin özgeçmişi okundu. Cenaze namazının ardından eşi Şeyma ile annesi Narin Gülcan, şehidin cenazesine sarılarak ağıt yaktılar. Şehidin 9 aylık eşi Şeyma Gülcan'ın ''Aşkım seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum'' sözleri üzerine, törene katılan pek çok kişi gözyaşlarını tutamadı. Omuzlar üzerinden Musalla Mezarlığı'na kadar taşınan şehidin cenazesi, dualarla defnedildi. Defin sırasında acılı eş Şeyma Gülcan, ''Onun yanında bana da bir yer ayırın, beni de o mezara koyun'' diyerek ağladı. Törene, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Konya Garnizon Komutanı Tümgeneral Orhan Turfan,Konya milletvekilleri Sami Güçlü, Orhan Erdem, Faruk Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Namık Boran, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Yaşin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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