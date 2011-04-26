-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI GÖKSUN (A.A) - 26.04.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Durdu Çapar, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehit Çapar'ın cenazesi dün akşam havayolu ile Kahramanmaraş'a ve oradan memleketi Göksun'a getirildi. Şehit Çapar'ın cenazesi öğle saatlerinde Göksun Devlet Hastanesinden alınarak, baba ocağına götürüldü. Cenazenin eve getirilişi sırasında yakınları sinir krizi geçirdi. Şehidin cenazesi daha sonra törenin yapılacağı Ulu Camine götürülürken bir grup terör örgütü aleyhine slogan attı. Cenaze törenine katılan Vali Şükrü Kocatepe, TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Eröz, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kahraman Güneş, şehidin babası Nizamettin Çapar'a başsağlığında bulundular. Şehidin 11 yaşındaki kardeşi Mikail Çapar ise ağabeyini asker elbisesi ile uğurladı. Mikail Çapar'ın, ''Kimsiniz gelin ben buradayım, maskesiz gelin ben buradayım, abim öcünü almak için yaşayacağım'' sözleri, törene katılanları duygulandırdı. Törende Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan Yüzbaşı Mustafa Menteş, sonsuza kadar Tük kalacak bu toprakların yılmaz bekçileri olduklarını belirterek, şöyle dedi: ''Vazife uğruna gerektiğinde canımızı feda etmekten çekinmeyeceğiz. Ey şehit anası, ey şehit babası, ağlama şehidin için kendini vatan topraklarına adamışlığıyla öğün, çünkü ne kadar öğünsen azdır. Adı taş üzerinde naaşı toprak üzerinde kaldı zannetme. Şehidin kutsal ismi arşta naaşı cennet bahçesindedir. Ne mutlu vatan için can verip şehit olana. Ne mutlu vatan için gazi kalana, ne mutlu Türküm diyene.'' Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi askerlerin omuzunda bir süre taşındıktan sonra Kerpetenli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada, cenaze namazının kılınmasının ardından camiye gelen şehidin annesi Hatice Çapar güçlükle ayakta durdu. Son kez oğlunun tabutuna sarılan anne ile babası ve kardeşleri gözyaşları döktü. Yüksekova Cengiz Topel Caddesi Eski Cezaevi Kavşağı'nda kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 21. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığında görevli uzman çavuşlardan Durdu Çapar (25), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınmış ancak kurtarılamamıştı. Saldırı da Uzman Çavuş Yalçın Bozguç da yaralanmıştı.