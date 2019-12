-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SAY TOPRAĞA VERİLDİ DÖRTYOL (A.A) - 21.07.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Say (23) için memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tören düzenlendi. Say'ın cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra İnönü Caddesi'nde bulunan Numune Camisi'ne getirildi. Burada İl Müftüsü Mustafa Sinanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi konvoy eşliğinde Ocaklı Mahallesi Türkoğlu Sokak'taki baba evine götürüldü. Tören sırasında, vatandaşlar terör örgütü aleyhine sloganlar attı. Şehidin babası Hasan Say, oğlunu 4 ay önce gördüğünü ve önümüzdeki günlerde izne gelmeyi düşündüğünü söyledi. Oğlunu geçen hafta sevdiği Büşra Sarıkaya ile söz kestiklerini ifade eden Say, şöyle devam etti: ''Oğlum yokken söz kestik. Kısa süre sonra da oğlum gelecekti. Ama izne şimdi daha güzel geldi. Ne Ayhanlar ne de Mehmetler biter, vatan sağ olsun. Bir kişi aldı, üç kişi daha yetişiyor. Bu vatana can da feda olsun beden de. Ama bu vatanda Allah'ın dediği olsun, üç beş çakalın ve çapulcunun dediği olmasın.'' Sözlüsü Büşra Sarıkaya, geçen hafta Ayhan burada yokken ailesinin kendisini istemesiyle ''söz kestiklerini'' belirtti. Sözlüsünün kısa süre sonra izne gelmeyi düşündüğünü dile getiren Sarıkaya, ''Ayhan yokken söz oldu. Şehit olmadan bir gün önce görüştük, izin alacağını söylemişti'' diyerek ağladı. Anne Ayşe Say, oğlunun tabutuna sarılarak, ''Sana düğün yapacaktık, evine böyle mi gelecektin?'' diyerek gözyaşı döktü. Cenaze, daha sonra Dörtyol Ocaklı İmam Hatip Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Celalettin Lekesiz, AK Parti Hatay Milletvekilleri Orhan Karasayar, Fevzi Şanverdi, CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun, MHP Hatay Milletvekilleri İzzettin Yılmaz, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, Dörtyol Kaymakamı Hayri Sandıkçı, Erzin Kaymakamı İlhan Abay, Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Turgay Erdağ, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Civelek, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.