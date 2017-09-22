Şehit Uzman Çavuş Özcengiz'i, son yolculuğuna 6 bin kişi uğurladı

Mehmet Kayhan YILDIZ - Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Buzul Dağları bölgesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 28 yaşındaki uzman çavuş Halis Özcengiz\'in cenazesi, memleketi Konya\'nın Akören İlçesi\'nde yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Halis Özcengiz\'in cenazesi, bugün akşam saatlerinde askeri uçakla Konya Havalimanı\'na getirildi. Ardından karayoluyla Akören\'e götürülen Özcengiz\'in cenazesi, önce annesi Emine Özcengiz ile ayrı yaşayan babası Ahmet Özcengiz\'in evine getirildi. Oğlunun tabutuna sarılan baba Ahmet Özcengiz gözyaşlarına hakim olamadı. Baygınlık geçiren Ahmet Özcengiz\'e hazırda bekletilen ambulansta müdahale edildi. Alınan helalliğin ardından annesi Emine Özcengiz\'in evine götürülen Özcengiz\'in cenazesi, burada da helallik alındıktan sonra dini ve askeri törenin yapılacağı meydana getirildi.

Törene, Konya Valisi Yakup Canbolat, 3\'üncü Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Ak Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Ziya Altunyaldız, Hüsniye Erdoğan, ailesi, yakınları ve yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Törende babası Ahmet Özcengiz\'in güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Şehit eşinin üniformasını giyen Esra Özcengiz\'i ise yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehit uzman çavuş Özcengiz\'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından hava kararmadan ilçe mezarlığına defnedildi.

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